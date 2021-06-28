Según los realizadores del ranking internacional del sitio VAAY.com. "El resultado es un índice de 100 ciudades importantes del mundo que comprende más de 15 factores, cada uno clasificado en una escala de más a menos estresante. Conoce cuáles son las ciudades más estresantes del Mundo.

Para elaborar el estudio, ranking Vaay.com tomó en cuenta indicadores que miden las condiciones de vida de las personas: índices de gobierno (seguridad, estabilidad sociopolítica, igualdad de género, igualdad de minorías), estado de la ciudad (densidad poblacional, tránsito, clima, contaminación del aire, polución sonora y lumínica), finanzas (tasa de desempleo, estrés financiero, seguridad social) y salud (salud mental, acceso a la salud, respuesta ante la pandemia de covid-19).

Las 10 ciudades más estresantes

Luego de analizar dichos indicadores, Las 10 ciudades más estresantes son:

1 Bombay (India)

2 Lagos (Nigeria)

3Manila (Filipinas)

4 Nueva Deli (India)

5 Bagdad (Irak)

6 Kabul (Afganistán)

7 Moscú (Rusia)

8 Karachi (Pakistán)

9 Jakarta (Indonesia)

10 Kiev (Ucrania)

Las cinco ciudades más estresantes de América

El ranking internacional del sitio VAAY.com, también reveló cuales son las cinco ciudades más estresantes de América: Bogotá, Lima, Ciudad de México, Nueva York y Panamá.

Bogotá, capital de Colombia quedó en el puesto 89 del ranking que clasifica a 100 ciudades del mundo y es calificada por el "desempleo, disparidad económica y problemas de tráfico".

La capital de Perú, Lima se ubicó en el puesto 85 entre las 100 evaluadas, con imagen negativa en contaminación y desempleo", dice el informe.

Te puede interesar:

En 2018 ingeniero reportó daños estructurales en edificio de Miami

En el puesto 81 clasificó la Ciudad de México por la gestión frente al Covid, la percepción de inseguridad y por la baja calidad del aire, según el Reporte Mundial de la Calidad del Aire del 2018.

Nueva York, ubicado en el puesto 75 debido a niveles de polución y seguridad social.

Panamá, en el lugar 73, entró al ranking por las dificultades de la economía de ese país, derivadas de la pandemia.

Si se analizan los indicadores, en cuanto al nivel de respuesta al covid-19 Buenos Aires tiene el peor puntaje, pero está entre las más aceptables en materia de acceso a la salud (65 de 100) y las mejores en salud mental (88 de 100). Ocupa el puesto 48.

El informe externa que desea "mostrar qué ciudades están liderando el camino para mejorar el bienestar de sus ciudadanos y pueden ser una fuente de inspiración para las ciudades rezagadas".

Las 10 ciudades menos estresantes son:

1 Reikiavik (Islandia)

2 Berna (Suiza)

3 Helsinki (Finlandia)

4 Wellington (Nueva Zelanda)

5 Melbourne (Australia)

6 Oslo (Noruega)

7 Copenhague (Dinamarca)

8 Innsbruck (Austria)

9 Hannover (Alemania)

10 Graz (Austria)

