Consulta para llevar a juicio a expresidentes es totalmente ilegal: legisladores PAN

Cd. de México.- El Diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks consideró que sería totalmente improcedente e ilegal el realizar una consulta para que la ciudadanía decida si se lleva, o no, a juicio a los expresidentes de México.

Dijo que resulta una auténtica locura el pretender suplir la ley y la constitución con una consulta popular, además de que las consultas no están hechas para ese tipo de situaciones por lo que se estarían violentando diversos principios legales como el debido proceso y se atentaría contra el respeto a los derechos humanos.

“El artículo 35 de la constitución –cito--, establece que no podrán ser objeto de consulta popular la realización de los derechos humanos ni las garantías para su protección, última reforma. Se aprobó en 2019 y como algunos han señalado, someter a consulta si se debe juzgar a una persona, no procede, afecta en la presunción de inocencia, afecta la violentación del debido proceso, afecta los costos y nosotros interpretamos que la fecha, cuando pudiera organizarse en su caso y en este caso, no aplica, sería el primer domingo de agosto”.

Destacó el legislador que la insistencia en llevar a cabo una consulta con ese motivo, lo que busca es desviar la atención de la ciudadanía en la catástrofe que se vive en el país por la pandemia de la cual son responsables, dijo quienes están al frente del gobierno.

“La ley no se somete a consulta, se aplica. Quieren poner una cortina de humo para simular su ineptocracia, entre la atención de la crisis de la pandemia y derivadas. Hoy el Inegi ha publicado ya el informe trimestral, la economía decrece en más de 18 por ciento. Jamás en la historia de este país habíamos tenido esa circunstancia. Por lo tanto, en el caso aludido la pregunta es eso, es muy concreta y tenemos que reconocer que no procede esa consulta. Hoy ponen excepciones para la consulta popular y la ley es muy clara, y donde la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir y es la Carta Magna”.

Por su parte la senadora Guadalupe Saldaña calificó como una telenovela el pretender llevar a cabo esa consulta, que dijo es absolutamente ilegal.