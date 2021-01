Aquí puedes consultar la convocatoria del IPN para niveles medio superior y superior

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lanzó hoy las convocatorias de admisión para los niveles medio superior y superior en las modalidades no escolarizada y mixta las cuales ya están disponibles en la página: wwww.ipn.mx

Los aspirantes de ambos niveles educativos, podrán obtener sus solicitudes de registro el 29 de enero al 29 de marzo.

La expedición de fichas de examen se efectuará el 7 de mayo y el examen de admisión se aplicará el 23 de mayo.

El IPN anunció las Convocatorias del Proceso de Admisión 2021-2022 para los niveles medio superior y superior de las modalidades no escolarizada y mixta, en las que los aspirantes podrán consultar los requisitos para ingresar a la institución.

En este procedimiento se aplicarán los protocolos sanitarios por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, informó el instituto a través de un comunicado.

El modo no escolarizado se desarrolla fuera de las aulas, talleres y laboratorios y no necesariamente comprende horarios determinados, mientras que la modalidad mixta es la combinación de las modalidades educativas presencial y en línea, de acuerdo con el diseño del programa académico en particular.

Este es el calendario para los aspirantes:



Publicación de la convocatoria 29 de enero, 2021

Obtención de la Solicitud de Registro, 29 de enero al 29 de marzo

Expedición de Ficha de Examen, 07 de mayo

Examen de admisión, 23 de mayo

Publicación de resultados, 13 de junio

Obtención de solicitud de inscripción, 18 de julio

Curso propedéutico nivel medio superior 16 de junio al 9 de julio

Curso propedéutico nivel superior 21 de junio al 9 de julio

Inicio del ciclo escolar, 24 de agosto

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, presidió la Segunda Sesión Ordinaria del XXXIX Consejo General Consultivo, donde se presentaron ambas convocatorias e invitó a la comunidad politécnica a trabajar a distancia para cumplir con las tareas fundamentales de la institución.



