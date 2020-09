VIDEO: Corredor deja ganar a rival porque se lo merecía; se vuelve viral

Un triatleta se ha ganado los corazones de internet, pues Diego Méntrida dejó que ganara su rival al bajar el paso en la recta final del Triatlón de Santander.

Méntrida iba en la disputa por el tercer puesto con el británico James Teagle, cuando éste se equivocó de camino a unos cuantos metros de la línea final, incluso se estampó con las vallas que marcan el camino.

El deportista español venía atrás, en cuarto lugar, pero se percató del descuido de Teagle, así que decidió detenerse en la meta para que su compañero pasara y se convirtiera en el ganador del tercer lugar.

Al final de la carrera, Méntrida declaró que “al ver cómo él se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía”.

“Por un error suyo, no me parecía justo que entrara yo tercero y él cuarto. A mi entender, él me había ganado donde tenía que ganarme, que es corriendo. Simplemente me paré y le dejé pasar, me pareció lo más justo”, dijo el deportista.

Al final de la competencia, Méntrida se tomó una foto con su ídolo, y primer lugar en el Triatlón de Santander, Gómez Noya. El acto del español se ganó múltiples aplausos por parte de la afición por el honorable gesto de deportividad.

