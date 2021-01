Covid-19 podría ser “no más virulento” que un resfriado en etapa endémica

La enfermedad ocasionada por virus SARS-Cov-2 podría “no ser más grave que un resfriado” común una vez que se alcance la etapa endémica, es decir, que el agente infeccioso sea una presencia constante en la población, lo que podría llevar alrededor de 10 años, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en Science.

El estudio Immunological characteristics govern the transition of Covid-19 to endemicity desarrolla un modelo según el cual, la enfermedad no se irá nunca (endémico) pero una vez que la población esté vacunada, los efectos comenzarán a atenuarse y, con el tiempo, producirá infecciones asintomáticas en adultos y un resfriado común en niños.

De acuerdo con el informe, en la aparición de una epidemia en una población inmunológicamente ingenua, los grupos de mayor edad, sin exposición previa “son más vulnerables a la enfermedad grave”.

“La transición de la dinámica epidémica a la endémica se asocia con un cambio en la distribución por edad de las infecciones primarias a grupos de menor edad. Esta transición puede llevar desde algunos años hasta algunas décadas, dependiendo de la rapidez con la que se propague el patógeno”, destaca el estudio.

cabe recordar que México acumula un millón 609 mil 735 casos confirmados de Covid-19 y 139 mil 022 personas fallecidas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en México se han aplicado 415 mil 417 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y confirmaron la aplicación del cuadro completo (dos dosis) a mil 958 personas.

