El martes Salud presentará el plan de vacunación contra Covid-19: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que van a precisar más sobre el apoyo a familiares de las víctimas de Covid-19, quienes recibirán más de 11 mil 460 pesos para cubrir los gastos funerarios.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador cedió la palabra a Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los beneficiarios de estos recursos serán los familiares de la persona fallecida, ya sea el esposo, esposa, pareja, hijos o el padre o la madre de la víctima; quienes tendrán un año para solicitar el apoyo.

Al abrir a preguntas de la prensa, el director del IMSS aclaró que el apoyo económico se entregará por persona fallecida de Covid-19, por lo que si en una familia se reportan varios casos se entregará el dinero para cada una de ellas.

LA SANA DISTANCIA ES LO MÁS IMPORTANTE

Al ser cuestionado sobre el llamado de la OMS para que los líderes mundiales pongan el ejemplo y usen el cubrebocas, el presidente López Obrador dijo que lo más importante es guardar la sana distancia y el aseo personal.

#EnLaMañanera | El presidente @Lopezobrador_ reiteró que su gobierno apuesta a la responsabilidad de los mexicanos para frenar la propagación del #COVID_19 pic.twitter.com/PDqCh8EsIx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 2, 2020

“Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia, desde el principio, lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia, que eso es lo más importante, el aseo y tener mucho cuidado”, dijo el mandatario.

Me dice el doctor Huho López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer que no es indispensable (el cubrebocas), que hay otras medidas.

ASEGURA QUE SE RECUPERARÁN CASETAS DE SONORA

Al ser cuestionado sobre la toma de casetas por parte del pueblo yaqui en Sonora, el presidente López Obrador llamó a evitar la confrontación

“Se está llevando a cabo la recuperación de todas las casetas de todas las carreteras, ya se hizo en las casetas de Nayarit y Sinaloa y ahora corresponde a Sonora”, dijo el mandatario.





“Yo hago un llamado a la gente, sobre todo del municipio de Cajeme, para que se evite la confrontación, hay que buscar la conciliación, el acuerdo, el diálogo, porque no se gana nada con la polarización en Cajeme, se está hablando con las autoridades, con los gobernadores de los pueblos yaquis”, agregó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió a la #AlianzaFederalista que lo urgió a trabajar juntos ante una 'innegable crisis' y consideró que estos gobernadores solo buscan propaganda https://t.co/a9rhx3nXWM pic.twitter.com/z8vTI8iNmX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 2, 2020

El presidente López Obrador presentó la encuesta que reveló que 71 por ciento de los mexicanos apoya su gobierno.

“Ayer di a conocer que hicimos una encuesta el pasado fin de semana y a la pregunta si quieren que continúe o que renuncie traemos 71 por ciento de que continúe, como 25 en contra y cuatro que no se han definido.





“Sí, nosotros la hicimos, ya ven que yo siempre tengo otros datos y sabemos bien lo que está sucediendo, es una encuesta telefónica, no se puede hacer cara a cara, si se hiciera de manera directa nos iría mejor, porque no todos tienen teléfono fijo”, señaló.

El martes presentan el plan de vacunación en México

El jefe del Ejecutivo adelantó que la Secretaría de Salud presentará el próximo martes el plan de vacunación contra Covid-19.

“Se está trabajando con todas las empresas porque estaba por cerrarse ayer el contrato con Pfizer para la adquisición de las vacunas, ya se cuenta con el dinero, disponemos de entrada con 20 mil millones de pesos para este propósito.

“Inicialmente son 250 mil, nada más que ahí estamos resolviendo, porque tienen que ser dos aplicaciones, dos dosis, aumentaría a 500 mil, eso se está por resolver en estos dias, a quién se va vacunar primero, ese es un plan que se va presentar el martes”, señaló en la conferencia en Palacio Nacional.