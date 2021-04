Diputados alistan reforma de subcontratación para el martes

Ciudad de México. La Cámara de Diputados alista para este martes la discusión y votación en comisiones y ante el pleno del dictamen en materia de subcontratación, que prevé prohibir este esquema laboral, con excepción de las áreas especializadas y amplía hasta 90 días el reparto de utilidades a los trabajadores.

En reunión privada, la Junta de Coordinación Política acordó que en las Comisiones del Trabajo y de Hacienda no se discutirá ninguna reserva de cambios de los Grupos Parlamentarios, estas se presentaran directamente en la sesión del pleno.

El presidente de la junta de Coordinación, Ignacio Mier, confió en que el consenso tripartita logrado en días pasados entre el gobierno federal, empresarios y el sector obrero se materialice con el voto a favor de las 8 fuerzas políticas...

“Seguramente habrá alguna discusión ahí, pero nosotros creemos que ya en lo fundamental ya estamos de acuerdo”, expresó

Reforma a la Ley de Hidrocarburos

La junta de Coordinación Política también acordó dar trámite para el miércoles a la reforma de la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el presiente López Obrador y con la que busca combatir el robo de combustible y cancelar permisos otorgados a privados cuando exista riesgo para la seguridad nacional, energética o económica.

“Quien tiene que hacer las leyes somos nosotros. No le cambiamos ninguna coma porque cambiar una coma significaría fallarle al pueblo de México y no lo vamos a hacer, somos y tenemos el mismo pensamiento , la misma convicción y el mismo compromiso con los mexicanos, y no es demagogia, es una convicción plena” sentenció el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier.