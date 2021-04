Morena agilizará juicio político contra consejeros del INE

Ciudad de México. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que desempolvara las demandas de juicio político que existen en la Cámara de Diputados abrir un proceso en contra del presidente del INE, Lorenzo Cordova y el consejero Ciro Murayama, que los llevaría a la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Acusaciones al INE

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, acusó al INE de haber utilizado criterios sesgados para cancelar las candidaturas de Félix Salgado al gobierno de Guerrero y, de Raúl Morón en Michoacán, basados en unas cuantas publicaciones en Facebook, con lo que los consejeros incurrieron en excesos de la ley y traicionaron los principios de legalidad, imparcialidad y certeza a la que están obligados.

De ahí que, señaló que buscarán iniciar los trámites ante los órganos de la Cámara de Diputados para abrir el procedimiento de juicio político, cuya demanda fue presentada por sus aliados del Partido del Trabajo

“Si lo vamos a hacer con apego a la ley, se están excediendo, no fue para lo que fueron electos, creo que tiene que haber una revisión profunda de la ley, no puede ser que actúen así de manera impune, nadie lo hace en este país, ellos tiene un régimen de privilegios en este país, si cometen errores quien los sanciona? disculpe usted, perdón me equivoqué, esa es la sanción que reciben ? y no pasó nada aquí, lastiman a dos estados de la Republica”, expresó el líder de los diputados de Morena.