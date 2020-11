Diputados avalan en lo general el Presupuesto 2021

Luego de siete horas de discusión, con 297 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en tanto que la oposición reclamó recursos para salud, educación, seguridad.

En medio de una “guerra” de mantas y pancartas con señalamientos entre bancadas partidistas por los recortes del gasto federal, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto.

Tras la aprobación en lo general y en lo particular de los artículos y anexos no reservados, el Pleno de San Lázaro declaró un receso y la sesión se reanudará a las 11:00 horas de este miércoles para continuar con la discusión en lo particular del dictamen.

TE PUEDE INTERESAR:

“Presunto presidente Biden” se malinterpretó: embajadora Bárcena

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González, señaló que el gasto neto total previsto en el PEF 2021 equivale a 6.295 billones de pesos, lo que representa una disminución real del 0.3 por ciento respecto al Presupuesto aprobado para este año.

Esta reducción es reflejo de las dificultades económicas que vivimos todos, pero también de los grandes esfuerzos que se encuentra realizando el Estado mexicano por hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, de tal manera, el porcentaje de reducción al presupuesto es mucho menor a la caída en la actividad económica

🔴#ÚLTIMAHORA Con 297 votos a favor y 134 en contra, la Cámara de Diputados aprueba en lo general el #PEF2021. Se declara un receso y se cita para mañana a las 11 am, para su discusión en lo particular.https://t.co/1ilJxH5XTI — Canal del Congreso (@CanalCongreso) November 11, 2020

Indicó que el dictamen mantiene los tres pilares del gasto público contenidos en la propuesta presidencial:

1) ampliar y fortalecer el sistema de salud, particularmente la atención de los grupos vulnerables,



2) promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica y

3) reformar la red de protección social de los grupos más desfavorecidos del país.

Aseguró que se reasignaron 2 mil 184 millones de pesos que provienen de recortes al presupuesto del Poder Judicial, que se le reducen mil 130 millones de pesos; del INE con una disminución de 870 millones de pesos; de la SEP con una reducción presupuestal de 200 millones de pesos; del Tribunal Electoral con una baja de 195 millones de pesos; del Congreso con una baja en su presupuesto de 100 millones de pesos, y de la Fiscalía General con 71 millones de pesos.

Los recursos reasignados, que alcanzan la cantidad de mil 754 millones 351.2 mil pesos, se destinarán a los programas de Pensión para las Personas Adultas Mayores y Pensión para las Personas con Discapacidad Permanente.

Sobre el gasto federalizado, el PEF 2021 propone un total de 1.867 billones de pesos que incluye las Participaciones, Aportaciones federales y otros conceptos, monto que implica una reducción de 5.5 por ciento en términos reales o 108 mil 500 millones de pesos menos respecto del gasto federalizado aprobado para este año.

Las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD fijaron sus posicionamientos mostrando mantas y pancartas con reclamos por los recortes presupuestales a estados, salud, educación y seguridad, así como por los recursos escasos para reactivar la economía.

“Los recortes de Morena”, “Presupuesto de AMLO: agresión a estados y municipios”, “Sí a las vacunas contra el COVID” y “Recursos para salud, YA”, decían algunas de las mantas del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano.

En contraparte, Morena “desfiló” por el salón de Pleno con cuatro mantas con dedicatoria a los partidos de oposición que tuvieron el poder en sexenios anteriores: “Se acabaron los PRIvilegios”, “La peor PANdemia es la derecha fascista” y “Huachicoleros presupuestales”, fueron algunas de las consignas.

Este miércoles seguirá el debate del PEF y la votación en lo particular.

TE PUEDE INTERESAR:

Presentan iniciativa para prohibir preventas de departamento