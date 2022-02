Diputados esperan que empresas eléctricas no desairen foro eléctrico

Ciudad de México. A pesar de que varias de las grandes empresas generadoras de energía confirmaron que no asistirán este miércoles al foro de reforma eléctrica, la Cámara de Diputados instala la mesa en espera de que los altos directivos privados no desaíren el foro eléctrico.

Hasta ahora de las más de 10 empresas invitadas al foro eléctrico, solo una confirmo su asistencia.

Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, señalo “esperemos que ellos acudan mañana ante los representantes de México, que son las y los diputados. Este es un Foro que mucha gente quisiera venir y que a veces no hay oportunidad. Ellos tienen la oportunidad de estar acá. No le estamos rogando a nadie, estamos invitando. Esperemos que no nos desaire”.

El próximo lunes concluirá los foros de parlamento abierto convocados por la Cámara de Diputados, pero no hay fecha definida para abrir la discusión aun en comisiones y posteriormente en el pleno.

En el PRI insisten en que la iniciativa de reforma eléctrica se resuelva después de las elecciones de junio próximo.