Diputados retrasan iniciativa que ubica a las fake news como riesgo a seguridad nacional

Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados le puso freno momentáneo a la reforma que pretende establecer en la carta magna como un riesgo a la seguridad nacional las noticias falsas o conocidas como fake news que se difundan en el ciberespacio.

Decidieron convocar a un parlamento abierto para el próximo 26 de febrero, a fin de analizar la iniciativa para incluir en el artículo 73 de la Constitución la facultad de la Cámara de Diputados para incluir la seguridad cibernética y la protección de derechos humanos en el internet, dentro de las disposiciones de seguridad nacional.

Y es que los legisladores saben que la propuesta presentada por el diputado de Morena, Javier Salinas, generó controversia entre los usuarios de redes sociales.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruíz, de Morena señaló que al someterlo a discusión pública buscan no cometer errores.

“Nosotros creemos que sí corresponde a este apartado, pero hay quienes comentan que no; tanto académicos, sociedad civil, diputadas y diputados de esta Legislatura, por lo que no queremos pues adelantarnos a hacer un dictamen que después se tenga que recomponer. Mejor lo vamos a llevar a una discusión de parlamento abierto, en el caso constitucional de si debe ir o no en está fracción que se aboca a los temas de seguridad nacional”, puntualizó.