Donald Trump pide que se fijen más en los casos de coronavirus de México que en los de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, otorgó una entrevista con los medios, en la que aprovechó para pedir que se fijaran más en la crisis del Covid-19 en México y menos en la que está pasando en los Estados Unidos.

En una entrevista con Fox News, Trump, el presidente número 45 de Estados Unidos, trató de minimizar el impacto de la pandemia de coronavirus en su país y dijo que deberían de prestar más atención a la situación en México.

Fue en esa plática en la que dijo que, no sólo es su país, sino que son muchos más. No hablan de eso en las noticias, no hablan de México y Brasil y aquellas partes de Europa que siguen estando afectadas y que lo han estado antes que ellos.

Sin embargo, aprovechó el espacio para recalcar que echen un vistazo y se den cuenta de que nuestro país no lo está ayudando, pero que le agradece a Dios por haber construido el muro, porque de no estar existente, tendrían un problema mayor por culpa de México.

Estas palabras de Trump están en marcado contraste con lo que Estados Unidos está experimentando durante la pandemia de Covid-19. Según el mapa de la Universidad Johns Hopkins, la pandemia tiene 3 millones 700 casos y más de 140 mil muertes.

El presidente de los Estados Unidos insiste en que el aumento en los casos estadounidenses se debe a la gran cantidad de inspecciones que realizaron. Trump dijo que tienen la mejor evidencia del mundo.

La declaración de Donald Trump se realizó una semana después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajara a Washington, y ambos líderes se elogiaran por el trabajo que cada uno hace en sus países a pesar de la pandemia.

Cuando se le preguntó a Trump sobre que dijo que el coronavirus eventualmente desaparecerá, el presidente dijo que, estará en lo cierto al final, pues todos saben que pronto se irá.