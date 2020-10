Empresas mexicanas bloquean compra de medicamentos contra el cáncer, denuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno resolverá de forma definitiva el abasto de medicamentos para niños con cáncer y reveló que podria existir una especie de sabotaje o boicot de empresas mexicanas como una campaña permanente en su contra.

Estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de medicamentos para niñas niños con cáncer… ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno. Estamos hablando de intereses creados, se les compraban a estas empresas, a diez, y no abastecían… se robaban el dinero de las medicinas

En ese sentido, López Obrador dijo que no había abasto en los centros de salud, los hospitales y estaban completamente articuladas al gobierno, además de que no había frontera entre funcionarios y empresarios encargados en la venta de medicamentos.

Y reveló:

Ha habido una campaña fuertísima de estas empresas y han utilizado el desabasto de medicamentos por falta de estos productos en el mercado como una campaña permanente de ataques al gobierno

TE PUEDE INTERESAR:

Garantiza México más de 100 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19

En su conferecia de prensa matutina desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente dijo que los empresarios de este ramo están molestos “porque ya se acabó la robadera, entonces les digo a los padres que estamos buscando resolver en definitiva el problema y sentimos que hay bloqueos y tienen tentáculos en todas partes, porque son monopolios que existen en algunos casos transnacionales”.

Sobre el robo de un cargamento de medicamentos en una bodega del Estado de México, el presidente dijo que ya está avanzada la investigación, y que pronto habrá resultados y aprovechó para advertir que “no van a poder con el propósito que tenemos de limpiar de corrupción al país”.

López Obrador calificó como lamentable, la sitación porque utilizan la dramática problemática de que los niños no tengan medicinas para la atención al cáncer.

Sin embargo, dijo que ha notado “que había mano negra, como en otros (casos), porque en una ocasión fui al aeropuerto y tenía tomada la entrada un grupo para reclamarme, para exigirme de que no faltaran los medicamentos y los vi y me di cuenta de que estaban muy influenciados, es lo único que puedo decir”.

Insistió en que hay indicios de que el boicot de las farmacéuticas no solo es en México si no en el extranjero; “se hacen acuerdos con empresas afuera e intervienen afuera para que no nos cumplan con los compromisos (pero) no van a poder”.

TE PUEDE INTERESAR:

En diciembre podría arrancar aplicación de vacuna contra Covid-19 en México: AMLO