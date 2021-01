En caso Ayotzinapa “estamos pisando la cola al tigre”: Encinas

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, descalificó las reacciones que buscan desacreditar los avances en torno a la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a través de filtraciones a medios de comunicación.

TE RECOMENDAMOS:

Cinco estados concentran 79.5% de cuerpos recuperados de fosas clandestinas

“Si hay la posibilidad de que se presenten resultados. Estamos pisando la cola al tigre y cuando eso sucede hay reacciones y la principal reacción es tratar de demeritar desacreditar difundir información y busca entorpecer las investigaciones, poner en sobre aviso a las personas que se están investigando, poner en riesgo la vida de las personas que están colaborando y generar duda e incertidumbre, pero eso no nos va a frenar”, dijo en conferencia de prensa.

A seis años de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, Encinas Rodríguez aseguró que continúan los trabajos de investigación para conocer el paradero de los jóvenes, para dar cumplimiento al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos atendiendo toda la información y todo indicio que nos pueda conducir a conocer el paradero de los muchachos podrá haber infiltraciones, podrá haber ‘periodicazos’, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, aseguró durante la presentación del Informe 2020 de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas.

El funcionario destacó que los trabajos continúan en tres pasos: romper el pacto de silencio, la judicialización del expediente y la búsqueda de los estudiantes.

TE RECOMENDAMOS:

VIDEO: ¡En calzones! Policías de Zacatelco son obligados a entrenar semidesnudos

“Continuamos con el objetivo de romper el pacto de silencio, y eso tiene que ver no solamente con el acopio de información, y eso tiene que ver no solamente con la que ha entregado prácticamente toda la administración pública, autoridades locales, pero también y de manera particular testigos o gente que fue partícipe de esos hechos. Y junto con ello pasamos de romper el pacto de silencio a la judicialización”, dijo.

En 2018, antes de rendir protesta al cargo, López Obrador se reunió con los familiares de los estudiantes desaparecidos y les prometió verdad y justicia en el caso. El entonces presidente electo se comprometió a crear una Comisión que investigue el caso, incluyendo el papel de las fuerzas armadas.

“La Unidad especializada encabezada por Omar Gómez Trejo (fiscal del caso Ayotzinapa) está haciendo un trabajo serio, diligente y profesional y cuenta con todo nuestro apoyo respetando el ámbito pleno de sus competencias”, dijo Encinas.