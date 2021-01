En Guanajuato hay una “profunda descomposición social”: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Guanajuato padece una crisis de inseguridad que es resultado de una “profunda descomposición social” y destacó la urgencia de replantear la estrategia de seguridad en el estado para evitar el “contubernio” entre policías municipales, ayuntamientos y crimen organizado.

El jefe del Ejecutivo dijo en su conferencia de prensa que Guanajuato concentró el 19 por ciento de los 68 homicidios registrados en el país el miércoles 13 de enero.

“De los 68 (homicidios), 13 en Guanajuato, el 19 por ciento. Entonces sí tenemos que seguir atendiendo, hay presencia de la Guardia Nacional, hay presencia del Ejército, pero necesitamos trabajar más abajo.

“Necesitamos atender más el problema de la descomposición social, esa es la definición y evitar la mezcolanza, el contubernio de delincuencia con autoridades, esto es, Policías municipales, Presidencias municipales o Ayuntamientos, autoridades judiciales. En eso estamos, estamos trabajando”, señaló en conferencia al ser cuestionado sobre los hechos de violencia registrados desde que inició este año.

“Esto es un asunto muy aleccionador de cómo un modelo económico sin visión social no funciona por que Guanajuato es una de las entidades con más crecimiento económico; sin embargo, es al mismo tiempo la entidad o una de las entidades con más violencia”, aseguró en su conferencia de prensa.

López Obrador lamentó el asesinato de Juventino Rosas, precandidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Santa Cruz, quien fue ultimado el 12 de diciembre. El político panista era precandidato y se desempeñaba como diputado local del distrito 17, que comprende las zonas de Juventino Rosas, Villagrán y Comonfort, donde las autoridades han detectado la presencia del grupo delictivo Santa Rosa de Lima, cuyo líder José Antonio “N”, “El Marro”, fue detenido el año pasado.

El presidente López Obrador destacó que a pesar de que Guanajuato tiene elevados índices de crecimiento, es una de las entidades con menor inversión pública en salud, bienestar y educación.

“Se abandonó la atención a la gente del bienestar, del pueblo y el se permitió la creación y desarrollo de grupos dedicados a la delincuencial”, dijo.

“¿Qué pasa en los municipios? ¿Qué pasa en los pueblos? ¿Qué hacer con los jóvenes por qué no incorporarlos al trabajo al estudio? No debemos dejárselos a la delincuencia (…) que no los enganchen, vamos a hacer un trabajo más a fondo”, aseguró