En Palacio Nacional instalan oficina de atención a migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a partir de este lunes empezará a funcionar una oficina en el Palacio Nacional para apoyo, atención y protección a los migrantes que regresen a México durante el mes de diciembre.

Esta oficina dependerá directamente de la presidencia de la República, y coordinará toda la acción de apoyo y protección a los paisanos que regresen de Estados Unidos a México.

“Me van a estar informando diariamente, porque en esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo y de protección a nuestros paisanos para que no los maltraten, para que no los asalten, que no los extorsionen, daré instrucciones a la Guardia Nacional para que, desde que lleguen nuestros paisanos, pasen las aduanas, se les dé protección y apoyo, y vamos a estar pendientes”, dijo el mandatario al realizar el anuncio.

“Vamos a dar a conocer información para el apoyo a nuestros paisanos, héroes paisanos que vienen a visitar a su familiares en estas fechas y queremos ayudarlos, apoyarlos, protegerlos, que nos los extorciones al llegar a su patria, que se les trate como lo que son ciudadanos, héroes paisanos”, indicó.

El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a los servidores públicos de la Guardia Nacional, Policía de Tránsito, Aduanas y Migración a actuar con rectitud y honestidad, porque no se permitirá ningún abuso contra los paisanos.

“Tiene la intención de verificar que no maltraten a los paisanos, que no los asalten, no los extorsionen. He dado instrucciones a la Guardia Nacional, para que cuando lleguen nuestros paisanos, pasen las aduanas, se les dé protección y vamos a estar pendientes”.

Al hacer uso de la palabra. Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, indicó que la oficina dará seguimiento a las necesidades de los connacionales, a través de las denuncias que se reciban en el 911 en temas de seguridad, atención médica y temas de migración.

“También hay información jurídica, trámites migratorios y aduanales y el tema principal es la inclusión del Presidente, como lo acaba de mencionar, es limpiar de corrupción, dando seguimiento y viendo que los funcionarios públicos sean honestos y traten bien a nuestros connacionales que han tratado bien y han apoyado tanto a nuestro país”, comentó.

