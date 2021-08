Energías limpias, mayor inversión y competencia en el sector energético, solución al problema de gas LP: senadores PAN

Cd. de México.- Senadores del PAN consideraron que la actual política energética debe ser corregida para que haya mayor inversión privada y competencia en ese sector. Propusieron también que se dé un fuerte impulso a las energías limpias. Todo, indicaron, para evitar que se presenten problemas como el conflicto que se vive en estos momentos por el incremento de precios y desabasto del gas LP.

La senadora Xóchitl Gálvez insistió en que se debe abrir el mercado a más competidores y propuso que el gobierno federal otorgue créditos para adquirir tecnologías para el aprovechamiento de energías limpias. Señaló que eso sería de mucho beneficio para los consumidores ya que pagarían precios más bajos y redundaría en menos contaminación para el país y el planeta.

Abrir competencia, la solución.

“Lo que tienes que hacer es abrir a otros competidores en otro tipo de energías; lo digo, los boilers solares serían la solución para que miles de mexicanos dejen de pagar miles de pesos en gas y dejemos de estar contaminando tanto al planeta. Los paneles solares serían una solución para que los mexicanos puedan tener energía para su iluminación, su refrigerador y su consumo; o sea, en lugar de los 70 mil millones de pesos que CFE recibe de subsidio, recibe para producir energías sucias, pues bien podríamos estar poniendo ese subsidio para financiar a mexicanos que quieran celdas solares y dejen de depender de los combustibles fósiles. Eso sería una buena política tanto ambiental como económica para las familias, porque podrían dejar de pagar este precio”.

Dijo la legisladora que de no atacar el problema por la vía correcta, el problema se agravará de manera irremediable y llevará al fracaso a la política adoptada para enfrentar el problema. Imponer precios tope o máximos no remediará la crisis ya que tarde o temprano habrá desfases en relación a los precios del mercado mundial, añadió.

Además indicó que con las medidas que se han impuesto quebraran los distribuidores, se corre el riego de regresar al desabasto, y miles de familias vinculadas a la distribución se verán afectadas al no contar con las ganancias mínimas para poder sobrevivir frente a esta situación.

“Entonces es más como un tema de política pública, creo que va a acabar en un fracaso desafortunadamente, porque no es la manera de regular el precio del gas. Necesitamos ser autosuficientes en energía y las energías baratas no son las de los combustibles fósiles, las energías baratas y limpias son las renovables y este gobierno tiene una negación. pues al menos sí revisar que haya una mayor competencia que permita que el precio del gas baje, porque ahorita pues les echas a la Guardia Nacional pues cualquiera tiembla, si el distribuidor le vende a 14 pesos el kilo y él no lo puede vender más que en 14.10 y esos 10 centavos no le dan para pagar la gasolina, para pagar a los distribuidores, pues va a quebrar”.