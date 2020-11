Alfaro admite que botón de emergencia en Jalisco genera “afectaciones” a la economía

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro reconoció que haber activado el “botón de emergencia” fue una decisión difícil, sobre todo porque sabe que ha habido afectaciones económicas y que muchas personas enfrentan circunstancias difíciles.

A través de su cuenta de Twitter, y ante la medida impuesta por su gobierno, el mandatario explicó que la medida tiene el fin de evitar que pase lo que ocurre en otros países que “hoy tienen cerrado todo. Eso es lo que queremos evitar”.

A través de una serie de tuits, el gobernador indicó que el aumento de casos en la tasa de casos por millón de habitantes, es la razón de haber activado el botón de emergencia, “una decisión difícil, pero necesaria para disminuir contagios y evitar miles de muertes”.

Dijo que aunque está consciente de que, aunque de lunes a viernes, de 6 a. m. a 7 p. m., la actividad económica sigue caminando, ha habido afectaciones y que muchas personas enfrentan circunstancias difíciles.

No obstante, dijo que no tomar decisiones y actuar pensando en encuestas o en las próximas elecciones ya le ha costado miles de vidas a la nación, situación que no permitirá en su estado.

Insistió en que “gobernar es tomar decisiones pensando en el bien común, no en el aplauso fácil, y yo tengo muy clara la prioridad: cuidar la salud y la vida de la gente. Así lo he hecho y así lo haré hasta que salgamos adelante de esta emergencia sanitaria”.

Tras admitir que ningún gobierno puede solo, hizo un llamado a los ciudadanos para tomar los cuidados necesarios y evitar escenarios más difíciles y drásticos.

