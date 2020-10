Keith Raniere envía audio desde prisión; fija particular postura ante el caso en su contra

Cd. de México.- Desde la prisión en Nueva York, Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, le hizo llegar un audio al periodista estadounidense Frank Parlato, en el que dice que hay “injusticia en su caso”.

“Sabes, si Frank, tiene libertad de expresión, sería libre de ir a examinar a los agentes, examinar al fiscal, examinar al juez, y la eficacia del juez. No tanto mis creencias, no sería tan personal, serían sus acciones. No tan ad hominem.”, dice Keith Raniere en un audio de 4 minutos con 50 segundos.

Desde el Metropolitan Detention Center (MDC), en Nueva York, Raniere agregó: “Si está dispuesto a explorar la justicia de esto, mis derechos, más allá de su opinión sobre mí, de alguna manera eso también cambia, en un sentido positivo, mi respeto por él”.

Al referirse a la postura y publicaciones del periodista Parlato sobre el caso NXIVM, Raniere dijo en la grabación: “Creo que es importante que dos personas que son opuestas, literalmente diametralmente opuestas en sus opiniones, se unan en una causa mayor que es la justicia. En este caso, ya sabes, la injusticia a la que me enfrento. Si, por ejemplo, la sentencia ocurre, eso no solo dice que la Corte aprueba todo esto y que la Corte puede estar involucrada”.