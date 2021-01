Escuelas particulares demandan regreso a clases presenciales

Más de 48 mil escuelas particulares llamaron a retomar actividades presenciales ante la crisis que atraviesa el sector y que ha ocasionado la salida de 2 mil alumnos a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

“Ningún derecho puede ser restringido o suspendido, salvo como lo prevé la Carta Magna. Por lo tanto, no se puede suspender el derecho de impartir educación a las escuelas particulares, tampoco el derecho de los estudiantes de recibir la ecuación; ni a los maestros el derecho al trabajo y la justa remuneración; tampoco el derecho y obligación de los padres de familia, de llevar a sus hijos a las escuelas y participar en el sector educativo; como también el derecho de los diferentes sectores de la iniciativa privada a participar en la educación”, informó la Asociación Nacional de Escuelas Particulares.

En un comunicado, la organización que representa a miles de colegios en todo el país aseguró que, tras la irrupción de la enfermedad, disminuyó su matrícula por la pérdida de empleos, lo que ocasionó la salida de 2 millones 300 mil alumnos que se trasladaron al sistema público de educación y, por consiguiente, el cierre de 20 mil escuelas.

“Las condiciones de vida han cambiado y no volverán a ser como antes. Lamentablemente, el gobierno no ha entendido estas circunstancias y no ha realizado planes y programas para incentivar, promover y garantizar una participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones para enfrentar las nuevas condiciones de visa”, destacó la organización.

Ante la incapacidad de los gobiernos para reactivar la economía, la asociación llamó a sus integrantes a demandar la reapertura de las escuelas y exigió a las autoridades sanitarias proporcionar las vacunas necesarias para el personal docente y administrativo.

“¡Clases presenciales ya!”, exigieron.

Las clases presenciales fueron suspendidas desde el 23 de marzo de 2020, como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Inicialmente se mantendrían así hasta el 30 de mayo del mismo año, pero el aumento de casos y muertes ocasionadas por la Covid-19 obligó a mantener la veda.

La última disposición de las autoridades establece el regreso en los estados que se encuentren en el mínimo nivel de riesgo epidemiológico, hasta ahora sólo Campeche.

El sector educativo tiene una población de 36 millones de estudiantes, y casi 2 millones 000 de profesores y personal administrativo.

La asociación solicitó audiencia a los gobiernos federal y estatales para discutir los destalles de la solicitud.