“Están locos, no nos vamos a dejar”, dice Gertz Manero sobre caso Cienfuegos

El fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, adelantó que México irá a juicio ante instancias internacionales por el caso del extitular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos, quien fue exonerado en México de todos los cargos por los que fue señalado en Estados Unidos.

“Ya le comuniqué a Estados Unidos, a la DEA, que ahí está su expediente y que ellos tienen todo el derecho de irse a defender. Vamos a ir a juicio y no solo lo vamos a llevar en México, se llevará en carácter internacional porque esto es un linchamiento”, dijo el fiscal en una entrevista radiofónica.

Lo anterior con la finalidad de saber las causas legales por las cuales retiraron los cargos en contra de Cienfuegos y sostuvo que la Administración de Control Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) actuó con base en acusaciones falsas fundamentadas en declaraciobes de “dos hampones que además están muertos”.

En entrevista radiofónica, el fiscal arremetió contra la justicia de Estados Unidos y dijo:

“Vamos a ver por qué lo perdonaron (a Cienfuegos) por qué antes sí y ahora no. Están locos, no nos vamos a dejar, vamos a juicio contra la DEA o los que hayan llevado este juicio”.





Te puede intersar: Facebook e Instagram reactivan cuentas de Donald Trump

Gertz Manero criticó duramente la actuación de las autoridades de Justicia de Estados Unidos y de la DEA y aseguró que “nunca me he dejado apantallar ni maltratar de forma injusta, no lo permitiré en esta ocasión, no por mi, sino por México y sus instituciones”.

“Qué sentido lógico y jurídico puede tener que una investigación que se tardó ocho años, un día los acusadores de repente dicen ‘no, no tenemos nada en contra’, lo ponen en libertad absoluta y nos los mandan para México. ¿Cómo si tienes una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante un juez y luego te rajas? Eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal, ninguno. No encontraron elementos y buscaron cómo echar la bolita”, acusó Gertz Manero.

El fiscal mostró su molestia en torno a la situación del caso y la postura del Departamento de Justicia quien se dijo decepcionado por el proceder de a FGR quien decidió no ejercer acción penal en contra de Salvador Cienfuegos

Tras levantar vaias veces la voz, el fiscal calificó como “locos” a quienes iniciaron la investigación, es decir la DEA.

Recordó que en 2013, la DEA comenzó una investigación de narcomenudistas en Las Vegas, en a que dos individuos (Daniel Isaac Silva Garate, “El H9”, y “El H2) hablaban de contactos que tenían con la Sedena, sin embargo “las conversaciones definen a Cienfuegos como un señor distinto al que se conoce, además, esos dos individuos están muertos, ¿cómo pedirle una declaración a un muerto o cómo condenarle?”.

El caso siguió, “pero lo mantienen en secreto las autoridades estadounidenses en 2019 y en 2020, el 15 de octubre, lo detuvieron (a Salvador Cienfuegos) en Los Ángeles y mandan a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hay una serie de cargos y pruebas sólidas por lo que piden que México haga lo que proceda… Días después, retiran cargos, lo declaran inocente y lo mandan a México. ¿Qué lógica puede tener que de un día para otro reportan que acusadores dicen que no hay nada contra él?”.

Te puede intersar: ¿Quiénes podrían recibir el perdón de Trump?