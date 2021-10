Exhorta Gobernación a visibilizar intersexualidad desde el respeto de los derechos humanos

Cd. de México.- En el Día Internacional de la Visibilidad Intersex, la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), exhortó a visibilizar el tema de la intersexualidad desde un enfoque de derechos humanos.

A través de un comunicado, la dependencia informó que las personas intersexuales enfrentan una discriminación estructural que limita el goce y ejercicio de sus derechos humanos, en particular, el derecho a la integridad personal, a la autonomía corporal, al libre desarrollo de la personalidad y al acceso a la atención médica sin discriminación.

Así, mencionan, lo demuestran los resultados de la primera Encuesta Intersex 2020, diseñada por el Conapred y la organización Brújula Intersexual, los cuales reflejan que la asignación de sexo no coincide con la identidad de género actual del 44 por ciento de las personas encuestadas.

En el 95 por ciento de los casos reportados no se dijo a los padres o madres que las cirugías no tenían que ser inmediatas. En 75 por ciento de los casos, tampoco se informó a las personas sobre otras alternativas médicas, y a siete de cada 10 no les explicaron los posibles riesgos o consecuencias de las operaciones.

Afectaciones en personas intersexuales.

Además, la amplia mayoría de las personas en la Encuesta Intersex reporta afectaciones a su salud mental, como estrés, depresión, angustia o ansiedad.

La Secretaría de Gobernación impulsa acciones para visibilizar a esta población y generar políticas públicas que garanticen el goce de sus derechos humanos.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación acompañó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el diseño de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021, en la que se ha incluido a la población intersexual.