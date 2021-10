Exigen senadores del PAN comparecencia de titular de Conacyt

Cd. de México.- Los senadores del PAN celebraron que una vez más un juez haya negado órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos e investigadores señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber incurrido en delitos tipificados como delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Los legisladores exigen que la titular de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez-Buylla comparezca ante el Pleno del Senado para que explique de manera detallada el motivo por el que impulso las denuncias contra los investigadores de esa institución y la insistencia, de lo que consideran, como una persecución en contra de la comunidad científica.

La senadora, Xóchitl Gálvez dijo que es totalmente desproporcionado el que se les acuse por delincuencia organizada y lavado de dinero. Señaló que la titular de Conacyt lo único que refleja es incapacidad para manejar de manera adecuada a la institución. Insistió en que ha quedado claro que los investigadores actuaron conforme a la ley y se debe frenar la persecución de la que son objeto.

“Celebro que un juez por tercera ocasión negó la orden de aprehensión para esos 31 científicos, porque dice que estos 31 científicos utilizaron los recursos conforme a la ley, creo que eso es algo que ha quedado clarísimo, que es desproporcionado acusarlos de delincuencia organizada y esta señora, María Elena Álvarez-Buylla tendrá que venir a comparecer porque más bien parece que son sus fobias las que tiene hacia la comunidad científica por su ineptitud y su incapacidad al frente del Conacyt”.

Hacen un llamado para vacunar a menores de edad.

Al referirse al tema de la vacunación, los legisladores también hicieron un nuevo llamado para que sean vacunados los niños de 6 a 17 años como lo han hecho otras naciones. La senadora Xóchitl Gálvez pidió que se adquieran más vacunas por parte del Gobierno federal para cumplir con este propósito de proteger a los niños de México.

Dijo que ha llegado la hora de que en el país se tomen en serio el vacunar a los niños y evitar que corran riesgos.

“Hay una negativa de este gobierno, obviamente ni siquiera han podido vacunar a los de 18 años por falta de las segundas dosis, seguramente vamos a llegar a diciembre, y yo lo que diría es que compremos más vacunas, ya hay más farmacéuticas, ya hay más competencia, ya hay opciones en el mercado. Hay muchas vacunas que ya se están autorizando para niños desde los seis años, entonces el gobierno tendría que empezar ya a tomarse en serio la vacunación de niños desde 6 hasta los 18 años”.

También exigió que se adquieran las vacunas que se encuentren reconocidas en el mundo, ya que varias naciones están negando el acceso a sus territorios, como es el caso de Estados Unidos, que anunció que no reconocerá vacunas como la Sputnik.

“Los jóvenes que se vacunaron con la vacuna rusa, la Sputnik, resulta que van a tener problemas para entrar a algunos países porque la vacuna no está reconocida, entonces se requiere comprar vacunas que tengan el reconocimientos de países dónde tenemos intercambio comercial porque si los jóvenes tienen que ir, ya sea de trabajo o a estudiar a Estados Unidos, pues no van a poder entrar porque no tienen la vacuna adecuada”.