Explica Ebrard a la Jucopo del Senado nueva estrategia entre México y EU

Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard se reunió con la Junta de Coordinación Política del Senado para explicar la nueva estrategia conjunta entre México y Estados Unidos.

“Es muy importante que el Senado de la República y el Ejecutivo caminen de la mano cuando se trata de un acuerdo de esta envergadura. Así lo acordamos y el día de hoy les voy a explicar y a comentar a compartir el como este nuevo entendimiento en materia de seguridad va a ser un pilar en la relación México-Estados Unidos. Como saben, el primero de diciembre se va a presentar el plan a detalle. Desde mi punto de vista, como bien dijo (el embajador) Ken Salazar el sábado y el propio secretario de Estado (Antony) Blinken es una vuelta de página es un cambio histórico y se lo voy a comentar ahorita a las y los senadores”, dijo Ebrard antes de entrar a la reunión de la JUCOPO.

Por parte de México, reveló el Canciller, no implica un golpe de timón en la estrategia de seguridad, sino se trata de compartir un plan de cooperación conjunta que evite detenciones arbitrarias de uno u otro lado de la frontera, matizó Marcelo Ebrard, al subrayar el caso de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido en los Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico, y luego desestimados los cargos en su contra.

“La estrategia de la seguridad en México ahí está ahí está en curso. Lo que tenemos que encontrar es un punto de entendimiento con Estados Unidos, después de los muy lamentables acontecimientos en torno a la injustificada detención en los Estados Unidos del ex secretario de la Defensa Nacional (Salvador Cienfuegos), que para México fue oprobioso y que evidentemente eso puso en entredicho todo el andamiaje. Ahora pasamos a otra etapa y creo que va a ser para bien va a ser positiva”.

Acciones para reducir la violencia

El funcionario del gobierno federal expreso expuso que se trata de reducir la violencia provocada por el trasiego de drogas de México-Estados Unidos, así como el de armas de Estados Unidos a México.

“Las armas incautadas en la frontera no llegan al uno por ciento. Me refiero a la frontera sur de Estados Unidos. Sí estamos hablando de que nos gustaría o buscamos que haya menor consumo de estupefacientes ahora con el crecimiento del fentanilo, entonces hay que invertir y ocuparnos de porque está creciendo el consumo y no nada más el enfoque de siempre, que es capturar a los capos de la droga. Entonces las prioridades de México es el desarrollo las oportunidades para las personas. El fondo de la violencia siempre es eso y la injusticia”, abundó.

Finalmente, Ebrard Casaubon anticipó que, de aquí al primero de diciembre, vendrá un trabajo muy intenso para definir las acciones y los objetivos entre ambos países y definir el plan para los próximos tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador así como el de Joe Biden.