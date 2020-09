Fijan fuerzas políticas posturas con motivo de segundo informe de Ejecutivo

Cd. de México.- En medio de reproches y protestas las fuerzas políticas en el Congreso fijaron posturas con motivo del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Panistas con pancartas desde sus curules enarbolaron la frase “dos años perdidos”, mientras que los morenistas olvidaron de la sana distancia y mostraron musculo en la tribuna coreando “es un honor estar con Obrador”.

Para la oposición las cuentas de 2 años de gobierno no son alegres… y ofreció ayudar al gobierno a superar la crisis que vive el país.

“En primer lugar, señor Presidente, bandera blanca. Pongamos un alto a la polarización… Arreglemos la economía. Porque cuando arreglemos la economía, vamos a recuperar la paz, cuando recuperemos el rumbo, vamos a producir suficiente riqueza para sacar adelante a los pobres… vamos a darle un mejor futuro a los jóvenes… podremos ofrecer mejores oportunidades de educación y desarrollo a todas las mujeres de México”, dijo la priísta María Alemán Muñoz.

El senador del PRD, Antonio García Conejo, pidió al jefe del ejecutivo “atienda la crítica, abrace al diálogo. Está usted en el primer tercio del sexenio y es tiempo de fortalecer lo que funciona y de quitar del camino lo que nos detiene. Los tiempos de hoy no admiten decisiones basadas en suposiciones, rencores o cálculos electorales”.

En Movimiento Ciudadano reprocharon la estrategia de culpar al pasado.

“El autoengaño aunque no les guste, no es el camino para construir las soluciones de fondo que exige el país”, reprochó Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la Republica.

Hasta los aliados ubicaron cambios necesarios “La coyuntura actual debe servir para identificar y enfrentar las fallas en las estructuras institucionales que hemos construido y que cuyas debilidades han sido exhibidas por la pandemia”, señalo Ricardo Gallardo, diputado del Partido Verde.

La senadora del PAN, María Guadalupe Saldaña Cisneros, enfilo sus baterías hacia la mayoría morenista “Hay un corresponsable de este desastre: Morena, el partido en el poder, quien ha sido cómplice e incapaz de poner freno a la peor de las dictaduras: la de la ocurrencia. En política, la complacencia termina por ser complicidad”.

En su turno Mario Delgado coordinaron de Morena hizo frente a los ataques de la oposición, especialmente del PAN.

“Entiendo a los legisladores de la derecha que dicen dos años perdidos, y veo en su cara el desasosiego, la desesperanza. Seguramente se refieren a que llevan dos años perdidos sin moches, porque se acabaron los moches a los que estaban acostumbrados. Entiendo, entiendo además que traigan la pólvora en la piel, por los cañonazos que recibieron en la reforma energética” acusó Delgado.

A esto siguió el coro de los morenistas con la frase “Ya no hay moches, ya no hay moches, No hay moches”.

Y así con diferencias marcadas, el congreso inicio su nuevo periodo ordinario de sesiones.