Diputada de Morena pinta propaganda en barda del Colegio Rébsamen

Varias fotografías se hicieron virales luego de que circularan en redes sociales mostrando que las bardas del Colegio Enrique Rébsamen, el cual se derrumbó en el sismo del 19 de septiembre de 2017, fueron pintadas con propaganda de la diputada de Morena, Gabriela Osorio.

Las pintas en las bardas del Colegio Rebsamen, donde murieron 19 niños y siete adultos, fueron pintadas con propaganda electoral de la legisladora de Morena en el Congreso local y aspirante a la alcaldía de Tlalpan.

El mensaje plasmado en la barda dice “MJS reconoce el gran trabajo de Gaby Osorio como diputada de Tlalpan” con letras negras que están sobre un fondo blanco, sobre algunos grafittis que tenía la barda perimetral.

MJS podrían ser las iniciales del Movimiento Juvenil del Sur, grupo afín al partido que representa Osorio.

Este hecho fue denunciado a través de un tuit difundido por Alejandro Jurado, padre de Paola, cuya hija murió en el derrumbe.

Además de alertar a la Fiscalía, el abogado puntualizó que el predio está sujeto a investigación judicial por el homicidio de 26 personas. Entre ellos 19 menores, y agregó que al parecer los sellos de la Fiscalía fueron arrancados.

Así se observaba la fachada del inmueble con la publicidad de la legisladora morenista, quien podría contender en las elecciones de 2021 para ser la próxima alcaldesa de Tlalpan.

Padres de familia de menores que fallecieron en el derrumbe del #ColegioRébsamen denunciaron que se pintaron las bardas de este inmueble con propaganda que reconoce la labor legislativa de una diputada local de #Morena por Tlalpan, Gabriela Osorio

Ayer, la legisladora Gabriela Osorio respondió a través de su cuenta de Twitter que reprobaba ese acto y que de acuerdo con la infromación que tenía la pinta ya habia sido borrada.

“Repruebo totalmente la pinta de esa barda. Me informan que ya ha sido borrada. Quienes me conocen saben que esa no es mi forma de actuar y, sobre todo, con un tema tan delicado”, escribió en Twitter y difundio una fotografía con la barda en “blanco”.

Repruebo totalmente la pinta de esa barda. Me informan que ya ha sido borrada.

— Gaby Osorio (@Gabyosoriohdz) January 6, 2021

