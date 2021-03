Gobernadores se suman a AMLO en Acuerdo por la Democracia

Cd. de México.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa, de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el de Tabasco, Adán Augusto López, de Chiapas, Rutilio Escandón y el de Baja California, Jaime Bonilla, firmaron el Acuerdo Nacional para la Democracia al que convocó el martes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El compromiso es para que los gobernadores y la Jefa Gobierno eviten meter las manos en el proceso electoral, que no apoyen a candidatos de ningún partido y que no desvíen recursos públicos para cuestiones electorales. El anuncio fue hecho en la Ciudad de México, en un evento presencial. Ahí Claudia Sheinbaum, quien estuvo acompañada por los gobernadores de Puebla, Veracruz y Chiapas y el de Tabasco a distancia, dio lectura al documento.

“Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega del dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo o el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas prácticas ilegales y antidemocráticas”.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa dijo que no se le puede dar la espalda a la ley por lo que manifestó su respaldo total al acuerdo.

“Será un fenómeno político que tendremos que enfrentar, experimentar y saber conducir, nosotros seremos vigilantes, vigilantes estrictos de que los recursos públicos no se desvíen para fines electorales”.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón señaló que es necesario, que con este tipo de acciones se refuerce la democracia en el país.

“Lo fundamental es que respetemos al pueblo de México y que de esta manera también se concrete el sueño por la democracia”.

En su momento el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García hizo un llamado para que también los presidentes municipales de todo el país se adhieran al acuerdo. “Podemos exhortar a todos los alcaldes y alcaldesas, a todos no nada más a los de Morena, lo que yo dije es con respecto a todos los funcionarios de todos los gobiernos de cualquier color partidario”.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López participó en la reunión de manera digital a distancia. Lo gobernadores que no acudieron al evento fueron Cuauhtémoc Blanco, de Morelos y Jaime Bonilla, de Baja California.