Guardia Nacional vigilará inmediaciones de la Basílica de Guadalupe: Sheinbaum

Ciudad de México. Elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, para informar y persuadir a los ciudadanos que intenten llegar hasta el Templo Mariano durante estos días y durante los días de cierre, del 10 al 13 de diciembre.

Así lo informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien señaló que de hecho la Guardia Nacional ya trabaja en la alcaldía Gustavo A. Madero y en el caso de este operativo no van “a hacer algo en particular” sino se sumarán al programa de información a los visitantes.

Sheinbaum señaló que este operativo de información está funcionando desde la semana pasada, y aseguró que “ha habido mucho orden, incluso el fin de semana”.

“Es un tema persuasivo de información para la gente que no se ha enterado… no es que vayan a hacer algo en particular, sino que se unen a este programa de información y de persuasión para que se evite llegar a la Basílica en estos días” reiteró Sheinbaum

En conferencia de prensa, el gobierno de la Ciudad de México informó que analizará la posibilidad de cerrar el Ángel de la Independencia para evitar celebraciones como la registrada este domingo tras el triunfo de los Pumas.

A pregunta expresa, Claudia Sheinbaum lanzó un llamado a los aficionados del Pumas y todos los equipos a tener precaución por esta pandemia y aprovechó para echarle porras al equipo universitario.

“Vamos a ver, esperemos que sí ganen los Pumas, verdad, pero en términos de las celebraciones orientar a la ciudadanía que no es momento de fiestas en este momento”, apuntó la funcionaria en su ruede de prensa.