Puede que haya más casos de Covid-19, pero hay menos muertes: AMLO

Tras reiterar su reconocimiento al trabajo realizado por el personal médico del país ante la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es posible que haya más casos de Covid-19 en estas semanas, pero se ha reducido el número de muertes.

En el marco de la 111 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el presidente declaró:

Puede que haya más casos pero tenemos menos defunciones, estamos salvando más vidas, los médicos y enfermeras del sector salud, están con el trabajo diario, estan salvando más vidas, hay más experiencia, especialización.

El presidente dijo que ha mejorado el tratamiento que se da en las unidades médicas a pacientes de Covid-19 por lo que aunque se den más casos, “estamos salvando más vidas”.

Dijo que en cuanto a la crisis sanitaria “ya pasó lo peor, primero se evitó la saturación de hospitales, se pudo atender a todos los enfermos, no nos pasó lo que lamentablemente ocurrió en algunos países de Europa, incluso en Nueva York, no se pudo durante algun tiempo atender a todos y hasta se hablaba de dar preferencia a la atención a los jóvenes y dejar para después a los adultos mayores, eso no sucedió en nuestro país”.

Dijo que ahora también se logró que el sector salud tenga más capacidad para sacar adelante a los enfermos “porque estamos hablando de un virus terrible, no conocido para ser enfrentado con medicamentos, sin vacuna, con muy poca experiencia de cómo tratarlo”.

En su intervención, Robledo informó que en el IMSS a la fecha se han atendido 250 mil personas enfermas de Covid-19, de las cuales 100 mil fueron hospitalizadas en la institución pública.





Además, se dio atención a 32 mil personas que no son derechohabientes y admitió que si bien la pandemia no ha concluido, el Instituto sigue listo para continuar dando atención a los mexicanos.

