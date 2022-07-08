Heridos en el segundo encierro de San Fermín en Pamplona

Seis corredores heridos tuvieron que ser hospitalizados el viernes, 8 de junio, en el segundo encierro de las Fiestas de San Fermín en España. En México conocidas como "pamplonadas" porque se llevan a cabo en la localidad de Pamplona.

Los servicios de emergencia informaron que las heridas de los participantes van desde una contusión cerebral, la fractura de un brazo y otras lesiones provocadas por caídas, nadie fue corneado.

Danza a lo grande para una calle... Mayor. Así son las fiestas de San Fermín.

Pamplona (Navarra) pic.twitter.com/XMRALR7Aan — EL SABAIAO de Fernando Hualde (@elsabaiao) July 8, 2022

Esta fiesta es de atractivo internacional, y dura 7 días, durante los cuales, los corredores vestidos de blanco con pañuelos rojos son perseguidos por las estrechas calles del centro de la ciudad por novillos y toros de lidia especialmente criados hasta la plaza de toros de Pamplona, donde termina el recorrido de 800 metros.

Una carrera que llena de adrenalina a quienes participan, pero tambén una actividad en la que exponen el físico y la vida. Desde que se tiene registro al menos 16 corredores han perdido la vida en el encierro de Pamplona, la última víctima fue un hombre corneado por un toro en 2009.

Las fiestas de San Fermín tienen su origen en la Edad Media con una connotación religiosa. Los participantes todavía cantan a una imagen del santo y piden su bendición antes de la carrera, que comienza a las 8 de la mañana, con el llamado "chupinazo".

People attend a bullfight at the San Fermin festival in Pamplona, Spain, July 8, 2022. REUTERS/Vincent West|VINCENT WEST/REUTERS

Esta fiesta se hizo mundialmente conocida por el escritor estadounidense Ernest Hemingway en su novela "Fiesta", que en inglés se titula, "The Sun also Rises" donde refleja el juego entre el hombre y el toro.

La fiesta de Pamplona atrae a miles de buscadores de emociones y juerguistas de todo el mundo que vienen a presenciar las corridas de toros matutinas durante el festival de una semana, así como a disfrutar de las festividades llenas de vino.

Pausa de dos años

La fiesta de San Fermín se canceló en 2020 y 2021 debido a las restricciones del coronavirus. Y este año la ocupación hotelera ha rebasado los niveles del 95%. Las autoridades locales dicen que Pamplona espera medio millon de visitantes para los siete días de fiesta.

Prevención al acoso

El abuso de bebidas alcohólicas es una constante en esta fiesta y en el pasado se han registrado denuncias de violaciones y acoso. Ante esto el Ayuntamiento ha lanzado la campaña "Pamplona libre de acoso sexual" orientada a que las mujeres se sientan libres y seguras.

En 2008 una mujer de la localidad fue asesinada por negarse a tener relaciones sexuales con su asesino, en 2016 fue el caso lastimosamente conocido como "la manada" cuando cinco hombres acosaron a una joven de 18 años y se grabaron mientras la atacaban sexualmente.

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