Hombre se esconde 3 meses en aeropuerto por temor a Covid-19

El caso de un hombre que fue imputado por una jueza en Estados Unidos se ha vuelto viral, pues permaneció tres meses sin ser detectado en un área restringida del aeropuerto de Chicago, donde por miedo a regresar a casa y contagiarse de Covid-19 vivió sin ser detectado.

De acuerdo con el Chicago Tribune, se trata de Aditya Singh, un hombre de 36 años, quien dijo a las autoridades que tenía miedo de volar para regresar a casa en California por la pandemia de coronavirus.

Así que Sing pasó tres meses, desde octubre hasta el pasado sábado, viviendo en un área restringida del aeropuerto de O’Hare International sin ser detectado.

Fue detenido el sábado, luego de que unos empleados pidieron que se identificara y que mostrara el pase de alguien más, que usó para permanecer en la zona del aeropuerto, pero era el de un empleado que lo había perdido.

El sujeto vivió durante tres meses gracias a la comida que le daban los pasajeros y su habilidad para escabullirse llamó la atención de la juez que se encargó de su caso, quien se mostró incrédula.

“Si he entendido correctamente, me están diciendo que una persona que no era empleado y no estaba autorizada ha estado supuestamente viviendo en una parte segura de la terminal del aeropuerto de O’ Hare desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 16 de enero del 2021 sin ser detectado. ¿Lo he entendido correctamente?"; dijo la jueza, Cook Susan Ortiz.

Singh reside en un barrio de Los Ángeles y no tiene antecedentes, por lo que podrá ser puesto en libertad tras el pago de una fianza de mil dólares y deberá comparecer la próxima semana ante la jueza.