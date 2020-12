¿Qué hospitales registran mayor ocupación por Covid-19 en la CDMX?

La titular de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que la mayor ocupación de pacientes con Covid-19 en hospitales de la capital del país, ocurre en los Institutos Nacionales.

A pesar del alarmante aumento en el número de personas hospitalizadas, la funcionaria dijo que aún hay capacidad de atención y ya se está expandiendo la capacidad hospitalaria.

Esto va variando y estamos haciendo una expansión de camas y una recuperación de camas que habían sido reconvertidas para COVID, que después se empezaron a utilizar para otras atenciones y en este momento estamos volviéndolas a activar para Covid

Tras reiterar su llamado a no dejar de aplicar las medidas de salubridad y a no salir de casa si no es necesario, la funcionara destacó que la jefa de gobierno se reunió con autoridades del Gobierno de México a efecto de trabajar en la ampliación y fortalecimiento en el número de camas en los diferentes hospitales de la capital.

Nosotros las 94 que se habían ya establecido para la unidad temporal del Ajusco medio ya están funcionando, y también las 142 de la Unidad Temporal COVID-19 que está en el Citibanamex, también está funcionando

López Arellano indicó que están buscando incrementar más camas en la Unidad Temporal de Citibanamex y recordó que en estas semanas se estarán reforzando algunas instituciones con personal de otras entidades que están en semáforo verde, como Campeche, Veracruz y Chiapas.

Hasta ayer, la Ciudad de México tenía el 65 por ciento de las camas disponibles ocupadas y cuatro mil 517 personas ingresadas, por ello se prepara para aumentar su capacidad hospitalaria y el número de médicos para atender la emergencia causada por el aumento de casos.

En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter que trabaja con el instancias del gobierno federal como el Insabi, IMSS, ISSSTE, Sedena y Semar para ampliar la capacidad hospitalaria de la capital.

Durante la semana del 7 al 12 de diciembre las hospitalizaciones por Covid aumentaron 7 por ciento; de 58 a 65 por ciento, con seis mil 959 camas disponibles.

