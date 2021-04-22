Cada año se celebra el 22 de abril un movimiento ciudadano que nació hace 50 años. Hoy se conmemora el día de la Tierra en pro del medioambiente.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente cada cuatro meses una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos y de éstas el 75% proviene de animales, lo que demuestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental.

El Día de la Tierra volverá a contar con la participación de más de mil millones de personas en actividades en todo el mundo. El objetivo es llamar la atención sobre la urgencia de la crisis climática y la degradación del medio ambiente, así como la necesidad de actuar de inmediato.

"Restaurar nuestros ecosistemas dañados ayudará a acabar con la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva", sostiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La primera vez que se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra (o simplemente Día de la Tierra) fue en 1970 cuando cerca de 20 millones de personas salieron a las calles de Estados Unidos para protestar contra los derrames de petróleo y la contaminación de los ríos. Aunque fue en 2009 cuando la ONU decretó su conmemoración cada año.

El tema de este año es Restaurar nuestra Tierra, y será la segunda vez que el evento será digital.

Con la reincorporación de Estados Unidos a la lucha mundial contra el cambio climático, el presidente Joe Biden ha convocado una Cumbre virtual de líderes sobre el clima del 22 al 23 de abril con la participación de 40 líderes mundiales. El objetivo central de la Cumbre es impulsar los esfuerzos de las principales economías del mundo para mantener el objetivo principal del Acuerdo de París, que es el limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados.

El Mar es cada vez más ácido

El bióxido de carbono que emitimos a la atmósfera se está filtrando a los océanos, volviéndolos lentamente más ácidos.

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Desde el comienzo de la revolución industrial, se han quemado suficientes combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y cortado suficientes bosques para emitir más de 500 mil millones de toneladas de CO2.

Como es bien sabido, la atmósfera tiene hoy una concentración más alta de CO2 que en cualquier otro momento de los últimos 800 mil años y probablemente de mucho antes.

Lo que no es tan sabido es cómo las emisiones de carbono también han alterado los océanos. El aire y el agua intercambian gases constantemente, de manera que una parte de todo lo que se emite a la atmósfera finalmente acaba en el mar. Los vientos rápidamente lo mezclan en los primeros 100 metros, más o menos, y a lo largo de los siglos las corrientes lo esparcen a las profundidades.

En la década de los noventa, un equipo internacional de científicos emprendió un proyecto gigantesco de investigación que implicó recolectar y analizar más de 77 mil muestras de agua de mar a diferentes profundidades y en distintos lugares del mundo.

El trabajo llevó 15 años. Mostró que los océanos han absorbido 30% del bióxido de carbono liberado por los humanos en los últimos dos siglos. Y continúan absorbiendo aproximadamente un millón de toneladas cada hora.

Aunque de algún modo hoy mismo se detuvieran las emisiones de CO2, a la química del océano le llevaría decenas de miles de años regresar a su estado preindustrial.

