Identificado el agresor de maestra violentada durante clase virtual

La docente del plantel número 5 de la máxima casa de estudios mexiquense quién fue agredida mientras impartía una clase en línea, ya presentó su denuncia ante la Fiscalía Central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género en la entidad puesto que ya fue identificado el agresor que se escucha en el video difundido por sus alumnos.

Esta procedió en contra de su esposo, Octavio Alfonso “N”, de acuerdo con información de la Universidad Autónoma Mexiquense, la profesora recibió acompañamiento la tarde de este viernes para llevar a cabo la demanda.

Fueron colectivos feministas los que identificaron y exhibieron al agresor en redes sociales, quien es abogado y militante del Partido Acción Nacional. Al respecto la fuerza política lamentó los hechos y anunció su expulsión definitiva del partido blanquiazul.



EL PAN EXPULSARÁ DE SUS FILAS AL AGRESOR DE LA MAESTRA

Mediante un comuicado el Partido Acción Nacional pide a la Fiscalía de Justicia del Estado de México castigar a Octavio García Limón, a quein el partido expulsará de sus filas. esto luego de afirmar que identifcado el agresor de la maestra, mientras impartía clases en linea.



En el comunicado se expresa lo siguiente: El Partido Acción Nacional en el Estado de México exige a la Fiscalía de Justicia del Estado de México aplique el rigor máximo de la ley contra Octavio García Limón, quien golpeó en forma violenta a su esposa, cuando esta se encontraba dando clases en forma virtual a sus alumnos de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, asimismo, el PAN expulsará a este militante que no hace honor a los principios, valores y ética de Acción Nacional.”

Por su parte, Jorge Inzunza Armas, presidente del PAN en el Estado de México, lamentó profundamente este acto cobarde contra la maestra universitaria y en Acción Nacional, dijo, no se tolerará este tipo de actitudes machistas sino por el contrario se está por la defensa de las mujeres y su libertades.

TE PUEDE INTERESAR Maestra de la UAEMex sufre agresión durante clase virtual

Inzunza Armas exigió a la Fiscalía actué de forma inmediata contra esta persona y se le aplique todo el rigor de la ley, porque en Acción Nacional repudiamos al ciento por ciento estas actitudes, cuando la mujer es el pilar de las familias mexiquenses y mexicanas.

Asimismo, el PAN se deslinda de Octavio García Limón y lo expulsará ya de sus filas y se atenga a que la ley lo castigue.

ALUMNOS Y COMPAÑEROS MUESTRAN APOYO A LA PROFESORA

Esta mañana con flores y carteles colocaron alumnos en la preparatoria donde imparte clases la docente que fue agredida durante una sesión en línea. Al grito de “Maestra, no estás sola, no estás sola, no estás sola” estuvieron en el plantel donde imparte clases.

“Nos dimos a la tarea de atenderlo de manera inmediata, esto acontece en el transcurso de la clase de la compañera y habiendo transcurrido unos minutos pues no enteramos y buscamos comunicarnos con ella para efecto de saber como estaba en ese momento ella, su seguridad, su tranquilidad y que estaba aconteciendo, de ahí que pues la oportunidad que nos dio de establecer este contacto con nuestra compañera docente, nos permitió ofrecerle de entrada este apoyo desde nuestra institución, desde el plantel”, afirmó Miguel Fco Gutiérrez Sánchez)(Dir. Plantel no. 5 Dr. Miguel Ángel Garibay Quintana.

Alumnos de la Prepa 5 de la UAEMex,ubicada en Toluca pidieron apoyo en redes sociales, tanto a la escuela como a las autoridades del Estado de México, luego de presenciar este acto de violencia hacia su maestra de inglés en plena clase virtual.