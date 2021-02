Impulsan senadores del PAN Comisión de la Verdad para investigar manejo de la pandemia

Cd. de México.- Senadores del PAN anunciaron que impulsaran la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue anomalías e irregularidades en el manejo de la pandemia, así como el desabasto de medicamentos para niños con cáncer y para la atención de todo tipo de enfermedades.

La senadora Martha Cecilia Márquez explicó que se trata de deslindar responsabilidades en estas acciones que tienen al país en los primeros lugares en el número de personas fallecidas por el virus, así como de contagios y con graves estragos en la atención médica y es hora de que el Senado actúe para conocer lo que en realidad ha sucedido.

“Entonces, lo que vamos a hacer desde el Grupo Parlamentario del PAN es hacer una Comisión de la Verdad, donde se hable de los responsables de tantas muertes en México, de los responsables de las muertes de niños con cáncer, los responsables del mal manejo de la pandemia que ha sido un crimen. Haremos está esta Comisión de la Verdad porque no es justo que se han presentado denuncias, que se ha señalado, que se piden comparecencias y nadie nos escucha, quizá también en esta Comisión de la Verdad pudieran estar los presidentes de la Comisión de Salud en el Senado que nada han hecho, que nada han dicho y que nada han hecho desde esta gran institución que es el Senado”.

Por su parte la senadora Alejandra Reynoso recordó que nuevamente se ha presentado un desabasto de medicamentos por negligencias y desatención en la adquisición de los mismos. Señaló que la Comisión de Salud del Senado ha sostenido reuniones con funcionarios y empresarios para advertir de la situación y sin embargo persisten las irregularidades.

“El año pasado se llevó a cabo una reunión oficial de la Comisión de Salud con toda la industria farmacéutica y laboratorios, en donde se advertía el gran problema del desabasto de medicamentos, porque no se habían hecho las licitaciones a tiempo, tal como sucedió y que hubo desabasto. Para este año es exactamente el mismo problema, es decir, no aprenden de sus errores y lo peor es que eso cuesta vidas, entonces también advirtió el gran problema que se tenía porque, ahorita de acuerdo a los datos oficiales de la ONU, se espera que para el mes de abril o mayo pueda empezar a llegar el medicamento que tuvo que haber estado desde el mes de enero para cubrir el abasto del 2021, entonces que no nos extrañe que nuevamente habrá un problema”.