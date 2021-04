INE es el órgano electoral más caro del mundo: AMLO

Ciudad de México. Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, consideró que el INE es órgano electoral más caro de mundo y no descartó proponer una revisión de sus gastos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que el #INE es órgano electoral más caro de mundo y no descartó proponer una revisión de sus gastos pic.twitter.com/RLAFEmFhXk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2021

Al presidente del INE, Lorenzo Córdova, “ya se le vence su periodo, que no se piense que está en su contra”, dijo López Obrador.

El presidente no descartó proponer una reforma para reducir el número de consejeros del INE y abaratar el costo de la organización de comicios, confío en que el Instituto Nacional Electoral sea un órgano autónomo e independiente.

El presidente no tiene confianza en el INE

El presidente Lopez Obrador dijo que no tiene confianza en el INE y que su triunfo en las urnas en 2018 se produjo por el voto masivo de la ciudadanía.

“Yo no tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo y lo que ocurrió en 2018 fue porque la gente salió a votar yo he padecido mucho de los de arriba. Nos robaron la presidencia”apuntó el presidente.



Adelantó que una vez que pasen las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio, enviará nuevas iniciativas para generar ahorros al interiores de la arcas públicas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelantó que una vez que pasen las #Elecciones2021 enviará nuevas iniciativas para generar ahorros al interiores de la arcas públicas pic.twitter.com/75w1Rnccey — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2021

Caso Félix Salgado

Al ser cuestionada sobre que el senador con licencia Felix buscará las casas de los consejeros del INE. El presidente López Obrador dijo que los que “crispan” el ambiente en el país son los que hacen fraude y recomendó al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio defender su candidatura sin violencia.

Lopez Obrador consideró que fue exagerado que consejeros del INE retiraran la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio y acusó que hay consigna contra el morenista.

“se dice no comprobó 140 mil pesos. ¿que no pueden darle otra sanción que no sea quitarle la candidatura ? Por eso el tribunal dice sanciónenlo y no le quiten el derecho de participar y si es mal ciudadano que el pueblo de Guerrero decida y que no sea por consigna”.