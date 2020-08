Inician los trabajos del Senado con retraso de más de cuatro horas

Cd. de México.- La sesión extraordinaria del Senado de la República dio inicio a sus trabajos del periodo extraordinario después de las dos treinta de la tarde, luego de que la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández pronunció un mensaje en el que solicitó que todos los legisladores se conduzcan con respeto.

La senadora del PAN, Martha Márquez mantuvo ocupada la tribuna por espacio de 20 minutos en demanda de qué se discuta el Ingreso Básico Universal y que haya medicamentos para niños con cáncer, pero Mónica Fernández condicionó la apertura de los trabajos al que la senadora Márquez le ofreciera una disculpa por lo que consideró agresiones contra su persona y a la institución que representa por el hecho tomar abruptamente su lugar con una pancarta.

Luego de que se llegara a un acuerdo se iniciaron las labores del extraordinario con las palabras de la presidenta Mónica Fernández.

“He sido paciente, he sido respetuosa, he sido institucional y siempre me he conducido con formalidad hacia todas y hacia todos, pero lo que hoy sucedió no se debe repetir, no sólo es una falta de respeto a la presidencia del Senado, sino que también es una falta de respeto a mi persona”.

Por su parte la senadora Martha Márquez, desde su escaño dijo que la agresión fue en su contra por tratar de impedírsele que subiera a tribuna y manifestara su inconformidad por la falta de medicamentos en el país y la negativa de la mayoría de los senadores de Morena a que se discuta el Ingreso Básico Universal. También pidió disculpas a la presidenta del Senado y solicitó que los temas que le urgen a la ciudadanía no sean postergados.

“Senadora presidenta, desde luego le reitero todo mi respeto como persona y como mujer , usted sabe y si lo entendió como algo personal, no, yo vine a manifestarme y se lo informo senadores, no sé si no me vayan a dejar pasar la próxima vez que venga al Senado o qué van a hacer, porque si no resolvemos algo en el Senado en dos temas, aquí dice, son dos temas y fui muy clara, muy respetuosa y en ningún momento agredí a nadie, me agredieron, mi compañera senadora me agredió y está bien no pasa nada porque estoy defendiendo a los mexicanos y a los niños con cáncer. Señora presidenta quiero que usted continúe con sus trabajos de presidenta, tiene todo mi respeto”.

La sesión inició con la ratificación de diversos embajadores.