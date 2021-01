Italia envía carta de advertencia a Pfizer

El gobierno italiano envió este lunes una carta a Pfizer para recalcarle su retraso en la entrega de vacunas contra el Covid-19, de acuerdo con medios internacionales.

El escrito agrega tensión a la relación entre la Unión Europea y la farmacéutica estadounidense, que la semana pasado anunció retrasos en la entrega de lotes.

“La oficina del comisionado envió una carta formal a Pfizer para notificarle que cumpla con sus obligaciones contractuales, derivado del retraso en las entregas de las dosis de vacunas”, dijo el comisionado del caso a través de un comunicado.

Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado, pero el gobierno adelantó que se tomarán medidas si no obtienen respuesta, aunque no especificaron de qué tipo.

De no cumplir con lo establecido, la farmacéutica podría ser acusada de incumplimiento de contrato por los estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con fuentes cercanas.

La compañía tendrá una semana para responder, precisó la misma fuente.

Previamente, AstraZeneca había informado que también sus primeros lotes podrían tardar por ajustes en la producción.

El sábado pasado, Giuseppe Conte, primer ministro italiano, había advertido que usarían todas las herramientas legales a su alcance para hacer que las dosis compradas llegaran a Italia en tiempo y forma.

¿QUÉ PIENSAN EN LA UNIÓN EUROPEA?

Hasta el momento, la Unión Europea no ha realizado declaraciones públicas sobre el retraso en la entrega de las vacunas de Pfizer, pero se sabe que el problema sería a nivel continental, pues la farmacéutica firmó el compromiso con cada comprador a través del bloque continental.

Reportes señalan que los retrasos se registraron desde el pasado 15 de enero, cuando la farmacéutica informó que cambios en su manufactura podrían afectar la producción y fechas de entrega.

Las vacunas de Pfizer fueron las primeras en distribuirse a nivel global, recibiendo las respectivas aprobaciones de autoridades sanitarias europeas, estadounidenses y mexicanas a finales de noviembre pasado.

En México, el personal médico de primera línea comenzó a recibir el fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech a mediados de diciembre.

