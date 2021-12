Jucopo reparte espacios que le corresponden en Comisión Permanente

Ciudad de México. En medio de desacuerdos la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados repartió los 19 espacios que le corresponden para integrar la Comisión Permanente a partir del próximo 15 de diciembre.

Movimiento Ciudadano y el PRD quedaron fuera.

El coordinador de MC, Jorge Álvarez Maynez, acuso exclusión de su bancada y anunció que impugnará el acuerdo de la integración de la Comisión Permanente por ilegal, dado que Movimiento Ciudadano tenía derecho al primer resto mayor, por tener 23 diputados.

Además, señalo al PRI y al PAN de traicionar a la oposición al otorgar una sobrerrepresentación a Morena y sus aliados, al cederle 11 espacios de los 19 en la Comisión Permanente cuando le corresponden 10.

Pero en el PT, dicen que al líder de MC le fallan las cuentas.

“Acción Nacional reclamó, con razón, que el resto mayor le tocaba al PAN y no al PRD o a Movimiento Ciudadano y nosotros estuvimos de acuerdo que esa era una interpretación correcta… Maynez no sabe hacer sumas, restas y divisiones, bueno, divisiones si sabe, pero sumas y restas no sabe hacer y no sabe hacer sobre resto mayor”, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT.

La Comisión Permanente estará integrada por 8 diputados de Morena; 5 del PAN; 3 del PRI; 2 de PVEM y; 1 del PT.