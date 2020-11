Julio César Chávez Jr. vuelve a ganar una pelea; derrota a Jeyson Minda por la vía del KO técnico

Este viernes en Sinaloa, Julio César Chávez Jr. (52-5-1). se impuso por KO técnico al ecuatoriano Jeyson “Verdugo” Minda (14-3-1), a quien dominó de principio a fin y quien sólo le aguantó cuatro episodios al mexicano.

Chávez Jr. arribó a la contienda en medio de la polémica, pues tuvo que cambiar de rival a tan sólo tres días del combate debido a la negativa del argentino Nicolás Masseorini.

Masserini alegó que no se alcanzaron las condiciones del contrato y fue por eso que decidió no pelear; sin embargo, la gente del ‘Junior’ no quiso desaprovechar la oportunidad para que éste peleara, por lo que designaron a Minda como su contrincante.

Hoy, luego de casi 3 horas y 30 minutos de espera, finalmente Chávez Jr. subió al ring al ritmo de su ya tradicional “taka taka taka”, y tras la entonación deL Himno Nacional de México, comenzó el combate.

Esta noche no existió tal cosa como un round de estudió, desde el primer episodio ambos peleadores salieron a golpear; Chávez Jr. conectó un par de buenos ganchos en a Minda pero de nuevo la nariz le jugó una mala pasada el sinaloense.

El “Verdugo” le conectó un par de buenos impactos al contragolpe al ‘Junior’ y éste comenzó a sangrar de la nariz apenas en el round inaugural.

Sin embargo, ahora sí Chávez Jr. aguantó la lesión en el rostro y para los instantes finales del segundo episodio logró mandar a la lona al ecuatoriano con un gancho al hígado, como los que hicieron famoso al gran Julio César Chávez González.

El tercer round fue todo para el ‘Junior’, que incluso mandó a la lona de nuevo a Minda, y este hasta dio la espalda, pero el referí no lo amonestó.

Ya en el cuarto episodio el castigo fue demasiado, el “Verdugo” volvió a besar la superficie y finalmente el referee paró la pelea, dándole la victoria a Chávez Jr., quien venía de perder sus últimos dos combates ante Mario Cazares y Daniel Jacobs.