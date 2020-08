La ley no debe depender de una consulta ciudadana: senadores PAN

Cd. de México.- Senadores del PAN insistieron en que es una completa ilegalidad el pretender hacer una consulta ciudadana para juzgar a ex presidentes de México ya que para eso, dicen está la ley, y la ley se debe cumplir independientemente de las consultas.

En conferencia virtual el senador Víctor Fuentes aclaró que la ley no se debe utilizar para medrar política o electoralmente, sino simplemente cumplirse cuando haya delitos que se hubieren cometido. Insistió en que le corresponde a la Fiscalía General de la República investigar y actuar al respecto y no por la voluntad ciudadana.

“Lo que se requiere son pruebas y lo que se requiere es que predomine el Estado de derecho; si se tienen las pruebas, los argumentos, pues yo no sé qué están esperando, la aplicación de la ley no depende de una consulta, la aplicación de la ley es un deber de todos quienes protestamos velar, cuidar, proteger, respetar, nuestra Constitución o hacer que la respeten otros funcionarios. Éste es un presidente y un sistema, Morena, la 4T de narrativas y no de respeto irrestricto al Estado de derecho”.

El legislador puntualizó que ni siquiera se han presentado pruebas contundentes de las acusaciones por las que se pretende juzgar a los señalados desde el Palacio Nacional, ya que incluso el video que se mostró y del que se ha hecho un escándalo político, la misma Fiscalía aclaró que era desconocido por esa institución de procuración de justicia. Indicó que se debe respetar la ley y no violarla en la forma que se está haciendo.

“Pero es obvio que estos videos, por ejemplo, como el que ya salió ventilado pues fue desconocido por la Fiscalía General de la República, no obra en expedientes, quiere decir que únicamente donde obra es en la narrativa de la 4T, lo que queremos ver es gente en la cárcel con pruebas, con elementos, sean priistas, panistas, morenistas, recordemos esos videos de Bejarano, de Monreal, con fuertes cantidades de dinero en el escritorio, que bien parece que lo que se está pretendiendo son venganzas políticas, de difamación, de injurias y no procesos adecuados para dejar un debido antecedente de un auténtico combate a la corrupción”.