La mañanera no es propaganda y el INE no puede censurar: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mañanera no es propaganda y que la función del Instituto Nacional Electoral (INE) no es censurar a nadie, a propósito de la resolución del Consejo General que emitió una tutela inhibitoria para suspender la transmisión íntegra de las conferencias durante el proceso electoral.

“Esto (la conferencia mañanera) no es propaganda, es informar al pueblo, es ejercer la libertad que tenemos todos y no debe haber censura. Ahora resulta que el INE va censurarme; esa no es su función, pero vamos a ver”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado una vez más sobre el tema.

El jefe del Ejecutivo dijo que espera que el Tribunal Electoral se decante sobre el tema y que espera que sean claros sobre qué no puede decir en sus conferencias en Palacio Nacional.

“A ver que resuelve el Tribunal. Ojalá en su resolución, si van a sostener la censura, que especifiquen qué no puedo decir, para que yo tenga aquí una tarjeta: ‘No puedes decir que las elecciones sean limpias’; ‘No puedes decir que debe evitarse el fraude electoral’. Yo no sé por qué le tienen miedo a la democracia”, dijo el presidente López Obrador.

Aseguró que sus conferencias de prensa, el modelo de comunicación que implementó diariamente desde que fue jefe de Gobierno en el Distrito Federa, no son actos de propaganda y que prohibir su transmisión completa es un acto de censura “abierta y descarada”.

En una sociedad democrática debe darse el diálogo en un marco de respeto y libertades plenas. Conferencia matutina. https://t.co/d5BIrySmyc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 20, 2021

El presidente López Obrador aseguró que el órgano electoral busca limitar la participación del presidente y que nno pueda hablar de democracia.

La resolución aprobada por el INE el 16 de enero prohibe al Presidente hablar de partidos políticos y, en general, a temas electorales durante sus conferencias a fin de no vulnerar la equidad e imparcialidad en la contienda.

López Obrador explicó que es necesario que en México se señale que las elecciones deben ser libres.

“Eso es lo que quiero seguir diciendo, no que voten por tal partido o tal candidato, no. Eso sería inmoral, es antidemocrático, lo que quiero seguir transmitiendo es que todos debemos ser guardianes de la democracia y debemos procurar que las elecciones sean limpias y libres, eso no quieren los del INE”, destacó.