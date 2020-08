VIDEO: #LadyCombi, Mujer en estado de ebriedad agrede a pasajera tras ser exhibida

En redes sociales circula un video protagonizado por una joven, en aparente estado de ebriedad, quien tuvo una discusión con una mujer a bordo de una combi. Usuarios la bautizaron como #LadyCombi.

Durante el video, se puede ver a la agresora fumando y bebiendo en el asiento delantero de la combi, que pertenece a la Ruta Paloma Azul, en Morelia, Michoacán.

Sin embargo, los pasajeros se molestaron por las acciones de la chica; una de ellas le pidió al chofer que la bajara de la combi o que tomaría cartas en el asunto, pero la mujer, identificada como Wendy GC, comenzó a encararla.

La mujer bajó de la unidad para retarla a golpes, mientras tanto el chofer de la unidad se limitó desde su asiento a pedirle que dejara de grabar.

En otro video se puede ver a las mujeres discutiendo y, a los pocos segundos, Wendy comienza la pelea.

De acuerdo con el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, Marco Antonio Lagunas Vázquez, afirmó que el conductor pudo evitar en reiteradas ocasiones la pelea entre las usuarias.

“Primero, el chofer no debió permitir que la muchacha subiera con la cerveza ni el cigarro en la mano, por su seguridad y la de los demás usuarios. En segundo lugar, no debió permitir que bajara y, tercero, no abrir la puerta para que la muchacha subiera a agredir a la pasajera”, explicó.

