Las cifras de la violencia en México: ¿Cómo vamos en seguridad?

El viernes 19 de febrero, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, presentó el Informe de Seguridad correspondiente al mes de enero de este año.

El informe muestra el comportamiento de los principales indicadores de la incidencia delictiva en nuestro país. En ese sentido, ofrece una radiografía mensual de la inseguridad en México, cuyos resultados más importantes son los siguientes.

LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA

Al menos desde el 2015, el número de homicidios mensuales había tenido un crecimiento constante hasta llegar a un punto máximo poco mayor a los 3,000 en abril del 2019. A partir de entonces la cifra ha dejado de crecer; aunque ello no significa que ha bajado significativamente.

De hecho, debe subrayarse que los homicidios no se redujeron significativamente a pesar de las medidas de confinamiento por la COVID-19. En todo caso, los datos de enero revelan que los homicidios dolosos aún no comienzan un descenso claro.

Afortunadamente, no todo el país enfrenta la misma situación. Prácticamente la mitad (49.4%) de los homicidios dolosos ocurren en seis estados del país:

De manera que la situación es particularmente grave en el este del país, donde colindan el Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. En el resto del país la situación es más variada y no hay patrones geográficos claros. Quizá únicamente en la península de Yucatán puede considerarse, en general, menos expuesta a este delito.

DELITOS CONTRA LA MUJER

Los delitos contra la mujer, por otra parte, son de los que más han lastimado a la sociedad en los últimos años. En particular, los feminicidios también habían venido creciendo de manera constante desde el año 2015, al pasar de 33 a casi 100 en el mes de diciembre de 2018. Desafortunadamente, aún no está claro que los feminicidios estén disminuyendo o dejado de crecer. Aunque en enero se registraron 67 feminicidios, 11 menos que en el mes previo; las cifras varían mucho mes con mes y no es posible identificar una tendencia. Nuevamente, hay estados más peligrosos para las mujeres que otros: el más riesgoso es el Estado de México, seguido por Veracruz y Morelos.

BUENAS NOTICIAS: VARIOS DELITOS DEL FUERO COMÚN

Hay buenas noticias prácticamente en todos los demás delitos del fuero común, es decir, aquellos que afectan directamente a las personas y suelen ser competencia de las autoridades locales (estados y municipios).

En comparación con enero del año pasado, bajaron el número de secuestros, de robos en sus diferentes modalidades (de vehículos, a casas, en transporte colectivo, a negocios y de ganado, a transeúnte, en transporte individual, a transportistas, y totales), de extorsiones, lesiones dolosas, y violaciones. Algunos disminuyeron más que otros, como el secuestro, que se redujo prácticamente a la mitad (pasó de 108 a 48); mientras que en otros casos la reducción es muy menor, como sucedió con las violaciones (pasaron de 1283 a 1,270).

Únicamente aumentaron los delitos de robo en transporte público individual (aumento de 19%) y violencia familiar (9.7%), probablemente por las medidas de confinamiento.

DELITOS DEL FUERO FEDERAL: PANORAMA POCO CLARO

En cuanto a los delitos que afectan al país en su conjunto, los denominados “delitos del fuero federal”, el panorama es más ambiguo. Por un lado, el robo de hidrocarburos en enero sumó 4.6 mil barriles desviados al día. Esa fue la cifra promedio durante 2020 y 2019; pero en diciembre de 2018 hablábamos de 74 mil barriles desviados al día.

Además, la participación tan activa de la Unidad de Inteligencia Financiera parece estar teniendo efecto: los delitos fiscales y financieros disminuyeron 48% y 41%, respectivamente, en comparación con enero del año pasado.

El resto de los delitos federales también bajó en comparación con enero del año pasado (delitos electorales, fiscales, financieros, cometidos por servidores públicos, contra la integridad corporal, patrimoniales, y relacionados con explosivos). Sin embargo, aumentaron los delitos contra la salud, los migratorios y los relacionados con la delincuencia organizada.

CONCLUSIÓN: PANORAMA COMPLEJO

De manera que las cifras revelan un panorama complejo. Si bien hay mejoras relativas en la mayoría de los delitos, tanto del fuero común como federal, los datos no reflejan un impacto en los delitos que más han lastimado a la sociedad desde hace varios años: delincuencia organizada, delitos contra la salud, homicidios dolosos y feminicidios. En este sentido, la estrategia del gobierno federal contra la inseguridad, cualquiera que esta sea, no parece estar respondiendo de manera satisfactoria a la problemática nacional particular de nuestro tiempo.