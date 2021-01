Legisladores y presidente del PRD piden frenar uso electoral de vacunación contra Covid-19

Cd. de México.- Durante la reunión plenaria de diputados y senadores del PRD, el presidente nacional de ese partido, Jesús Zambrano llamó a no permitir que se le dé un uso político electoral al plan de vacunación contra el covid-19. También dijo que exigirán castigos contra los encargados de la pandemia por lo que calificó como resultados desastrosos en esas tareas.

“No hay que permitir que se les siga dando un uso político electoral al plan nacional de vacunación y que la pandemia siga fuera de control como hasta ahora, exigiremos estrategias efectivas y castigo para los funcionarios incompetentes cuyas malas decisiones han cobrado miles de vidas, hemos llegado ya al límite prácticamente de una especie de genocidio por omisión y por comisión, por decisiones equivocadas un genocidio que ha alcanzado estos números en nuestra sociedad, en nuestras familias”.

En la plenaria llevada a cabo de manera virtual, dijo que es indispensable trabajar en la reactivación económica y que insistirán en que se otorguen apoyos a las familias afectadas por la pandemia.

“Debemos impulsar propuestas concretas para la reactivación económica, como bien se ha dicho, enfocar nuestros esfuerzos en apoyar a los millones de mujeres y hombres pobres y desempleados que ha dejado la pandemia y que se ha ahondado por la irresponsabilidad gubernamental y no porque sea el último periodo ordinario de sesiones dejaremos y debiéramos trabajar para presentar iniciativas para evitar la intromisión del gobierno en el proceso electoral”.

En su momento la coordinadora de los diputados de ese partido, Verónica Juárez se refirió a los temas que abordarán en el próximo periodo ordinario que inicia en febrero.

“De inicio, en la Cámara de Diputados, habremos de abordar la discusión sobre la Ley General de Educación Superior, la regulación sobre la cannabis que ha sido parte de la agenda histórica de nuestro Partido, la regulación o desaparición de la subcontratación y la reforma a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas, son temas que ya han sido propuestos por la Junta de Coordinación Política de nuestra Cámara”.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores destacó los temas de la agenda legislativa que promoverá su partido en el Senado.

“Hoy no vemos y yo en lo personal no veo cómo pueda haber sesiones presenciales y si tenemos sesiones virtuales, no podrá haber aprobaciones constitucionales, por lo tanto, el tema de los órganos autónomos me parece que va a tener que esperar para otro momento, pero sí, sí vamos a tener, en el Senado por ejemplo, en breve plazo, la discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en el Senado estoy seguro que tendremos este debate que se ha planteado de la nueva legislación para outsourcing, en el Senado estaremos hablando de la necesidad de avanzar en las leyes secundarias en materia educativa, todavía tenemos pendientes ahí, en materia de trabajo, en materia de protección a las mujeres”.