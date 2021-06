¡Llévele, llévele! Estos son los souvenirs del socavón poblano

A un mes de que surgiera el socavón en Santa María Zacatepec, junta auxiliar del municipio de Juan C. Bonilla, la actividad económica de los pobladores cambió. Dejaron atrás los cultivos de col, maíz, pasto de ornato y alfalfa, para dedicarse de lleno a un nuevo giro comercial, la venta de souvenirs del socavón poblano.

#AHORA 🔴 Distintos comercios se instalan alrededor del socavón en Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla. Venden desde la memela socavón hasta tazas y playeras.



Vía @Ivan_Borges22 pic.twitter.com/0TuTkabZgx — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) June 29, 2021

Otros, abandonaron su empleo, como Baltazar, que ya no quiso ser ayudante de carpintero y junto con su esposa, Marisela, quien era ama de casa, decidió emprender un negocio de comida en las cercanías del socavón y han creado un antojito en alusión a este fenómeno y la bautizaron como “La gordita socavón”.

“Vino a nuestra idea de la familia, “la gordita socavón”. ¿De qué está compuesta esta gordita?. Frijoles, salsa, cebolla, queso y un huevito en medio que significa como el socavón. Bendito socavón que vino a aparecer por estos lados, porque estábamos muy olvidados, afirmó Marisela quien junto con su esposo y familia crearon “La Gordita Socavón”

Mario es comerciante, a raíz del socavón, emprendió un negocio de venta de playeras en alusión a la casa que se tragó el agujero y a los perros Spay y Spayke, quienes cayeron al hoyo el 7 de junio.

“Estamos trabajando, no estamos robándole a nadie, estamos aprovechando esta situación. Yo empecé con traer cosas de lo que ya vendía antes acá, la gente te empieza a preguntar y te dice, que si no tienes algo de recuerdo y así. Eso me empieza a motivar y ya saque las playeras con distintos modelos”, aseveró Mario.

Así como ellos, son más de 10 negocios que ofrecen pan, llaveros, tazas, chicharrones, botanas, comida y bebidas, a los visitantes que llegan a admirar el socavón en esta zona de Puebla.

Así ha evolucionado el Socavón en Puebla



Apareció el viernes 28 de mayo, en el municipio de Juan C. Bonilla, apenas medía cinco metros. El domingo 30 del mismo mes, se amplió a 20 metros de diámetro. Para el lunes 31, se reportaban más de 60 metros, en un día, triplico su tamaño.

Ya para el martes 1 de junio, rebasó los 80 metros de diámetro y más de 20 de profundidad. Llegaron especialistas para cercar la zona, la vivienda que esta en la orilla de esta formación, peligraba.

🐶🐾 #EstánASalvo Sin importar la lluvia y el viento rescataron sanos y salvos a "Spay" y "Spike", los perritos que cayeron al socavón de Puebla hace cuatro días. Crónica de @Ivan_Borges22



🔗 https://t.co/suZwZc6nvV pic.twitter.com/T3vBoj690l — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2021

El jueves 3 de junio, ya había rebasado los 100 metros de diámetro, la vivienda fue casi devorada. Spike y Spay cayeron el 7 de junio. Tres días después, el 10 de junio, fueron rescatados.

Luego de 14 días desde que inició el #socavón en #Puebla, cayó la casa; gran parte del inmueble, propiedad de la familia Sánchez Xalamihua, colapsó la noche de ayer y solo queda un cuarto de ladrillos que está a punto de ser tragado por el socavón.https://t.co/mikt9Ul5sY pic.twitter.com/ckz6lquQKX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2021

Para el martes 22 de Junio, la Secretaría de Gobernación de Puebla indicaba: 126 metros, en su eje mayor y 122 metros, en su eje menor. El lunes 28 de junio, le fue otorgado un reconocimiento a bomberos y equipo que trabajó días, para el rescate de Spike y Spay del socavón.

Este martes 29 de junio, las autoridades reportaron que, por ahora, el socavón no presenta incremento en sus dimensiones. Sin embargo, la bodega, que es la última parte que queda de la casa de la familia Sánchez Xalamihua, ya está sobre un volado de metro y medio sobre el socavón.