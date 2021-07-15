Lluvias en Europa dejan muertos, desaparecidos y daños materiales. Una gran cantidad de precipitaciones han provocado graves inundaciones en diferentes partes de Países Bajos, Alemania, Bélgica y Suiza lo que ha obligado a activar las alertas rojas por el posible desbordamiento de ríos y a interrumpir el tráfico ferroviario y por carretera entre diferentes regiones.

En Alemania el temporal ha afectado especialmente a los estados federados de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país, y de Renania-Palatinado, donde ha causado inundaciones, el derrumbe de edificios, el cierre de varias autopistas y desalojos masivos.

Muertos y desaparecidos

Las fuertes lluvias e inundaciones que se producen una sola vez en una generación han provocado el colapso de seis casas en el estado occidental de Renania-Palatinado en Alemania, dejando a más de 30 personas fallecidas, decenas de desaparecidas y varadas en los tejados, dijo la policía el jueves.

Entre los muertos hay dos bomberos. Uno murió ahogado tras caer al agua y otro a consecuencia de un colapso que sufrió mientras realizaba labores de rescate.

El transporte ferroviario y por carretera ha quedado interrumpido, y la navegación por el Rin, una importante arteria comercial, está suspendida.

Según el Servicio Meteorológico Alemán, tanto hoy como mañana viernes se esperan más lluvias intensas en el suroeste de Alemania, en la parte alta del Rin.

Rescates en Bélgica

Las fuertes lluvias llevan afectando Bélgica desde la pasada noche, provocando desbordamiento en un gran número de ríos de Valonia e inundaciones de viviendas y carreteras, lo que ha obligado a los bomberos a intervenir para rescatar a algunos vecinos y desalojar municipios y campamentos juveniles.

Los Bomberos de Bélgica han logrado rescatar a al menos un cuerpo sin vida del agua tras las inundaciones que se han registrado en el este del país como consecuencia de las intensas lluvias, que han provocado asimismo el desalojo de campamentos de verano y de varios municipios.

Las lluvias, que se espera que continúen cayendo en los próximos días en las provincias belgas de Limburgo y Ardenas, han provocado que las autoridades hayan establecido el código rojo y la fase provincial del plan de contingencia en Lieja, Namur y Luxemburgo.

En la provincia de Namur, al menos 70 campamentos de jóvenes han sido desalojados, según ha indicado el gobernador, mientras que los ríos Berwijn y Voer se han desbordado provocando inundaciones en diferentes localidades en medio de la preocupación de los servicios de emergencia por que el dique no aguante la presión en diferentes localidades.

También en el norte de la provincia de Luxemburgo se han registrado inundaciones mientras la policía busca una niña de 15 años que habría sido arrastrada por la corriente.

Código rojo en Países Bajos

En la zona sudeste de Países Bajos, se ha activado el código rojo, sobre todo en Limburgo, debido a las graves inundaciones que se espera que ocurran en esta provincia del sudeste de Países Bajos, y se espera que caigan de 30 a 50 milímetros de lluvia esta próxima noche, aunque han caído más de 100 milímetros en los últimos días.

Se espera que el río Roer, que atraviesa Limburgo, alcance el nivel de agua más alto jamás medido, según las autoridades de seguridad local, que creen que el riesgo es alto de que el río se desborde en las próximas horas.

El Instituto Meteorológico de Países Bajos (KNMI) ha emitido un código amarillo para gran parte del país, con la excepción de las tres provincias occidentales, por lo que ha incluido en la alerta también a las provincias del norte, Groninga y Drente, donde pueden caer fuertes tormentas que resulten en inundaciones.

En Suiza, las autoridades han confirmado que el lago de los Cuatro Cantones en Lucerna y el de Thun, en el centro del país, se han desbordado a consecuencia de las intensas lluvias que caen desde hace semanas.

Un tercer lago, el de Viena, también en la Suiza central, está al límite de su capacidad, después de aumentar en 60 centímetros durante la noche pasada, por lo que se ha prohibido la navegación sobre sus aguas como medida preventiva.

Las lluvias torrenciales también han causado pequeños desbordamientos en ríos del norte del país e incluso han obligado a cortar un tramo de la carretera a orillas del lago Lemán, el mayor de Suiza y donde se sitúan ciudades como Ginebra o Lausana.