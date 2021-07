A tan solo 500 metros de donde fue puesta en libertad, el pasado miércoles, una ballena en Puerto Peñasco, hallaron el cuerpo de una ballena muerta. Autoridades investigaron si este mamífero que apareció muerto, es el mismo que entre voluntarios y autoridades, regresaron sano y salvo mar adentro en aguas de este puerto en Sonora.

El cuerpo de la ballena, fue hallado flotando a unos 500 metros, de diferencia donde se encontró, el pasado miércoles a un mamífero varado de dimensiones similares. Las personas que recorrían las playas de este puerto, se dieron cuenta de que se veía algo flotando y avisaron a las autoridades municipales.

¿ES O NO LA BALLENA QUE RESCATARON EL MIÉRCOLES LA QUE PARECIÓ MUERTA?

Fueron las mismas autoridades del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos de Sonora, las que, a través de un video difundido en las redes sociales, confirmaron que la ballena que hallaron muerta este viernes, NO es la misma que rescataron el miércoles con ayuda de voluntarios.

Localizan ballena muerta en Puerto Peñasco Sonora

En el video difundido por Nélida Barajas, Directora General del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos. afirma que esta la ballena muerta, no es la ballena que rescatamos. Confirma que la ballena que rescataron, sigue nadando en aguas del mar sonorense

“Esa buena noticia puede seguir dando la vuelta al mundo, porque sabemos que no es nuestra ballena. Hoy después de un exhaustivo examen morfológico, se sabe, que esta es hembra y la ballena que nosotros rescatamos. junto con todos ustedes era macho. Entonces no hay forma de equivocarnos, esta no es la ballena por la que todos ustedes trabajaron hace do días para regresar al mar”, puntualizó la Directora del CEDO.

#Entérate Como parte del cuidado y preservación de las especies marinas en nuestros litorales, personal naval de Puerto Peñasco se sumó al rescate de una ballena gris de 10 metros de largo que se encontraba varada en la playa.#SoyNaval y cuido el #MedioAmbienteMarino pic.twitter.com/32ygw0s0WH — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 8, 2021

De acuerdo con Alan Ontiveros, director de Protección Civil de Puerto Peñasco en Sonora, “los geólogos expertos, afirman, que posiblemente el mamífero, anduvo por aquí cerca, hasta que aquí, fue uno de los lugares donde se orientó, terminó casi en el mismo lugar”.

Una ballena gris de 10 metros de largo quedó encallada en las playas de Puerto Peñasco, #Sonora este martes.



Afortunadamente, entre autoridades y civiles aprovecharon que subió la marea y luego de más de 3 horas lograron enviarla de nuevo al mar.https://t.co/suZwZc6nvV pic.twitter.com/YruoS3eOdt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2021

“Al parecer era una ballena, se hace una llamada al departamento de bomberos, dónde acudimos a verificar y nos encontramos con la lamentable escena de que si, se encontraba una ballena, nuevamente aquí varada” Alan Ontiveros, también señaló, que las primeras investigaciones dictan que el mamífero falleció en el mar y que las olas lo empujaron hacía la orilla.



También puntualizó, que el cuerpo de la ballena será rescatado y trasladado al Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, CEDO, para que se le realicen las pruebas correspondientes y dictaminar la posible causa del fallecimiento.