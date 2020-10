López Obrador se pondrá de acuerdo con el INE para que consulta ciudadana no cueste tanto

Después de que ayer la Cámara de Diputados aprobó la consulta ciudadana en la que se preguntará si deben ser enjuiciados los últimos cinco expresidente de México, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se pondrán de acuerdo con los directivos del Instituto Nacional Electoral para que no cueste tanto.

Y es que en los últimos días circuló la información de que la consulta ciudadana tendría un costo de 8 mil millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral.

“Falta hablar con los directivos del INE, en su momento para que todos ayudemos y que incluso participen los ciudadanos de manera voluntaria y se pueda reducir sustancialmente ese costo que estima el INE, yo pienso que podría hacerse con la colaboración de todos y esto significaría no gastar esos recursos”, dijo el jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional.

El mandatario criticó que se haya dado a conocer un presupuesto de la consulta mucho antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobara el ejercicio democratico.

“Creo que se hizo un presupuesto, diría, antes de tiempo, incluso todavía la corte no había validado la consulta, no había declarado que era constitucional y ya se había dado a conocer este presupuesto, excesivo desde mi punto de vista”.

Aseguró que fue un intento de influir en que no se llevará a cabo la consulta para preguntar si se abre un juicio contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Un poco para tratar de influir y decir no hay que hacer la consulta, con el mensaje de que es muy cara la democracia. No, no es cara la democracia, lo que es muy cara es la dictadura, la democracia no es cara”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

“Vamos a esperar en su momento para ponernos de acuerdo con los directivos del INE y que no cueste tanto este ejercicio democratico”.