López Obrador desea pronta recuperación a Trump, tras dar positivo a Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deseó una “pronta recuperación” a su homologo de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que él y su esposa Melania Trump se han contagio de coronavirus y se han puesto en cuarentena.

“Aprovecho, pues para desearla al presidente de Estados Unidos y a su esposa una pronta recuperación, porque está afectado, salió positivo a covid, y le deseamos que se recupere pronto, él y su esposa. Ese es nuestro deseo con relación a la afectación que está padeciendo el presidente Donald Trump”, dijo el jefe del Ejecutivo esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional.

Por cierto, el presidente López Obrador dijo que la caravana de migrantes que partió de Honduras con destino a Estados Unidos, y que se encuentra en Guatemala antes de cruzar a tierras mexicanas, tiene relación con las elecciones en el país vecino del norte.

“Es un asunto que yo creo tiene que ver con la elección de Estados Unidos, no tengo todos los elementos pero hay indicios que esto se armó. No sé en beneficio de quién, cómo se dice coloquialmente, de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo”, dijo el presidente López Obrador.

Huyendo de la pobreza que se ha agravado con el coronavirus, miles de hondureños, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes con niños y mochilas al hombro, iniciaron el miércoles, desde la ciudad hondureña San Pedro Sula, una nueva caravana rumbo a Estados Unidos, la más grande desde el inicio de la pandemia.